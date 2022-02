“¿Scudetto? Las probabilidades son de 85 puntos. Estamos pensando en el cuarto lugar”.

El técnico de la Juventus confirma las frases en la víspera del partido: “Es obra de tres del Ave María”.

Massimiliano Allegri Bendecido con el éxito de Empoli, confirma las palabras de Eve: La Juventus no está en el Scudetto. “Las probabilidades son 84-85 puntos”, dijo al final del partido. Creemos que el cuarto lugar. E’ el trabajo de los tres de Ave María (Milán, Inter y Napoli, editor) Vlahovic: “Es un jugador importanteDesde un punto de vista personal y técnico. No teníamos a alguien como él en el equipo. No es que no me lo esperaba, conozco al chico desde un punto de vista personal: es alguien que quiere ganar y quiere aprender mucho. Tiene mucho margen de mejora. Hoy se movió más y eso fue una ventaja para todos nosotros”.

No hay comparación con el número 7 número uno, Cristiano Ronaldo. “El ‘7’ primero tuvo una carrera extraordinaria, 5 Balones de Oro, 4 Champions League (5 de hecho, editor). Creo que no se puede comparar, está al principio de su carrera -añadió el técnico de la Juventus Dazen-. “Tiene las calificaciones para hacer una gran carrera. Lo importante para llegar a grandes niveles es tener una fuerza mental loca. Se necesitan muchas apariciones en la Juventus y muchas apariciones en la Liga de Campeones. Es un camino que está comenzando ahora”.

Este es su análisis del partido. “Creo que el equipo jugó hoy un partido que quizás no sea muy bueno a nivel técnico, aunque hicimos algunas cosas buenas, sabíamos de todos modos las dificultades que tuvimos contra Empoli, porque es un equipo que te puede ganar, si lo aprietas te da. El equipo rompe a tu equipo… Es un equipo que no para de jugar, de hecho el 3-1 no fue suficiente. Se sacrificó, tenemos muchos muchachos no disponibles, así que ni tener la oportunidad de que los jugadores se recuperen.Me alegro por Kane que anotó un buen gol, me alegro por todos, por los que dieron este partido y sobre todo por la ilusión que hay en este momento. paso a paso, ganar en Empoli nunca es fácil, siempre es un campo difícil, y hoy hubo viento. Necesitas mejorar tu regate, en el manejo del balón, pero había un alma buena que me encantó”.

Sobre la guerra en Ucrania. “En este momento, solo hay unas pocas palabras, pero solo dolor al ver a estas familias y estos niños huir de las ciudades. No debería haber guerra, parece retórica pero lo es. Porque al final siempre es demasiado débil para empujar”.