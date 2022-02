Juventus bajo presión Vlahovic asciende: los números predeterminados de Douzan. Y ahora el reto de la Fiorentina | primera página

¿Demasiada presión? para nada. Las responsabilidades que va a buscar alguien como Dusan Vlahovic, aunque alguien como Max Allegri quiera intentar repartirlas por todo el equipo. 13 minutos fueron suficientes para que marcara su primer gol con la Juventus, el primer partido de eliminatorias fue suficiente para que fuera decisivo, su mala actuación y algunas críticas fueron suficientes para hacerle entender lo que significa estar en la Juventus. Entonces eso Hizo algo que podría parecer simple para alguien como él: tomó al equipo de la mano en un momento de gran necesidad. Ya fue la Juve en una emergencia que se presentó en Villa Real, en 32 segundos y centavos encontró el gol que le permitió a los bianconeri encarar el partido según el escenario ideal a pesar de las dificultades que llevaron al 1-1. En Empoli, los bianconeri se redujeron a la mínima expresión, antes del descanso, Denis Zakaria también tuvo que levantar la bandera blanca, por lo que el habitual Valhović se encargó de tirar a la Juventus hacia tres puntos muy pesados. Tan pesado que hasta el Scudetto, que Allegri sigue definiendo como imposible, ya no se vive en el vestuario de la Juventus. Después de todo, con Dusan Vlahovic es correcto comenzar de nuevo para eliminar la palabra “imposible” del vocabulario de la Juve, incluso en medio de una temporada tan compleja y decepcionante. Antes, hay ahora, la Juventus ha encontrado en él al hombre que llena el área, mantiene ocupada la defensa rival y sirve de referencia para todo el equipo en cada ocasión, sobre todo anotando goles: son 5 de 6 partidos (4 y un la mitad dado que contra el Sassuolo en la Coppa Italia), números de Ronaldici, de hecho. HACIA FLORENCIA – Y por primera vez, el miércoles por la noche, Vlahovic debutará como ex Viola. El Fiorentina-Juventus está en el calendario, la ida de la Coppa Italia será un partido especial para él en particular aunque (con razón) intente hablar de ello como si fuera un partido cualquiera. También será el más difícil de toda su carrera, pero solo hasta ahora: todos lo esperan en la puerta de Florencia, después de elegir a la Juve es un error que los fanáticos de Viola nunca podrán perdonar y deben estar listos para jugar en las llamas. Ambiente. Buena prueba 7, pero otra, definitivamente no la última. Pero la presión parece estar fortaleciendo a Vlahovic.