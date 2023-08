Napoli, Natan y Cajust en rueda de prensa: revive la retransmisión en directo

16:40

Cagost: “La liga italiana es más táctica”

Entonces Cagost lo expresó de esta manera sobre las diferencias entre la Ligue 1 y la Ligue 1: “Me enfrenté al Atalanta hace un tiempo, fue un partido difícil. El campeonato italiano es muy táctico, más que el francés. ¿Modelos? Witsel, Mousa Dembele, Pirlo, pero la lista será larga…”

16:35

Cagost: “Fue fácil elegir al Napoli”

El sueco se retractó de su decisión de marcharse al Club Azul: “Fue la decisión más fácil de mi vida. Gran entrenador, gran ciudad y gran afición. Todavía no he tenido tiempo de visitar Napoli, pero lo que vi es hermoso. El mediocampo es muy fuerte con Lubotki y Zielinski. Ya en el banco me impresionaron con su amabilidad.”

16:30

Cagusti: “Aquí para ayudar al equipo”

El centrocampista se pronunció así sobre su papel: “Me siento como una pieza de una gran máquina, jugar o hacer minutos no es mi objetivo. No soy yo Me gusta hablar de mi estilo, trabajo mucho con el equipo en las dos etapas del juego.. Todos mis compañeros me impresionaron en estos primeros días, nunca había visto un nivel tan alto”.

16:25

Napoli, Cagoste: “Es un honor jugar para los campeones italianos”

El centrocampista contó sus sensaciones: “Es un gran honor, vengo con mucha humildad a los campeones italianos, con un gran entrenador, estoy muy feliz de estar aquí”.

16:20

Nathan: “La afición del Napoli es increíble”

Natan también habló sobre la historia del club campeón italiano: “Vi la serie de Maradona. Amo a los fanáticos, están muy emocionados. Estoy emocionado y emocionado de estar involucrado por primera vez en Maradona. Nunca marqué muchos cabezazos, pero trabajé en ello y si Dios quiere, este año será un buen gol para marcar mucho.“.

16:15

Nathan: “Tuve una pequeña charla con García”

El defensa desveló sus primeras impresiones de su nuevo entrenador: “Estoy estudiando italiano para hablar más con él. Por el momento no hablamos mucho, pero definitivamente tendré oportunidades. Me ayudará a mejorar como todo el resto del personal, me recibieron muy bien”.

16:10

Natan: “Juan Jesús y Mario Rui me ayudan mucho”

Nathan habló sobre su estado en azul claro: “Juan Jesús y Mario Rui me ayudan mucho dentro y fuera del campo. Sé que el juego italiano es muy técnico, juegan un fútbol defensivo. Es fácil para un defensor elegir Italia. Aquí el ritmo es más que en Brasil”.

16:05

Napoli, Natan: “Me inspiré en Thiago Silva”

El brasileño reveló su modelo: “Trabajaba mucho en Brasil para ser convocado por equipos como el Napoli. ¿Ídolo? Diría que Thiago Silva por velocidad y tenacidad. Esas son mis principales características junto con la técnica y la cobertura”.

16:00

Naples, Nathan: “Feliz de obtener el número de Kim”

Así habló el defensa central brasileño sobre la elección de su número de camiseta: “Me gustan los tres, los usé en los equipos juveniles. Kim es un gran defensor y tengo mucho respeto por lo que ha hecho aquí”.

15:50

Nápoles, detalles de la operación de Nathan

El defensa brasileño, que llegó en sustitución de Kim, ha cobrado 10 millones de euros por parte del RB Bragantino.

15:40

Nápoles, detalles de la Operación Cagusti

El centrocampista sueco se incorporó procedente del Stade Reims con un contrato permanente por 12 millones de euros.

15:30

Conferencia de Nápoles, Nathan y Kajust

Rueda de prensa del 16 para presentar mi nuevo fichaje del Napoli.

