“El gol de Parejo es un factor error muy evidente. Vlahovic es un auténtico héroe”

En una cita de BoboTV Twitch, Laila Adani Dio su opinión sobre el desempeño de juventus En la Champions League contra Villarreal. El ex futbolista se centró en las cualidades de VlahovicAlabaron la intensidad y la técnica y los errores que llevaron al empate Paregola posición más que los errores individuales.

Estas son sus palabras:

“La Juventus se retiró con Vlahovic A los 35 segundos y 84 minutos nuevamente, remató un balón desde fuera del área, que Rowley salvó de manera importante. come pasto. Lejos del balón de Danilo, marcó con el otro pie… Hubiera sido un golazo hasta con la zurda. Es un niño con las cicatrices del héroe en el interior.. Qué lindo verlo impactar tanto en la Champions League. ¿Juventus? tiene que ir a los barrios. Me veo mal, que presiona hacia adelante. Espero que sus redes concedan menos regates en casa, en España hizo un mal partido. La revancha debe ser un partido valiente. Cierto tipo de fútbol es esencial para Vlahovic. ¿Por qué Agnelli pondría a disposición a un jugador como él? Enfrentar la escasez y permanecer en el G8. C.¿Primer Parego? La culpa es de la situación, no de Ligt o Rabiot“.

