El susto de Mourinho: ¡Dybala arriesga el Mundial!

Roma – “¿Cómo está Dybala? Quiero decir mal, por no decir muy mal. Pero la sensación es que está muy enfermo. No he hablado con el médico, pero por experiencia puedo decir que no somos optimistas. Si vuelve antes de 2023? Hablé con él y creo que es difícil”. José Mourinho congela a los hinchas de la Roma La selección argentina. El técnico portugués comentó, en los micrófonos de Dazen, sobre las condiciones del exjugador de la Juventus, Fue dado de alta por lesión tras convertir el penalti Del 2-1 al Lecce.