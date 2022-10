Sahar Fagioli, la tercera victoria consecutiva de Allegri

Lecce – Juventus 0-1: estadísticas y crónica del partido

Liga italiana, clasificación

Serie A, resultados y partidos

19:53

96′ – Triple pitido: victoria de la Juventus

Lecce cierra en ataque: pero en el córner de Salento, está Melek está en buena forma ¿Quién saca el balón? No hay más tiempo para los locales: llega el triple pitido y Así, la Juventus puede celebrar su tercera victoria consecutiva En Liga tras el derbi ante el Torino y el segundo ante el Empoli. En cambio, la fecha del primer hit en casa se pospuso para Salento, pero sus fanáticos aplaudieron.

19:49

92′ – Di Francesco amonesta

Tarjeta amarilla del Che: Di Francesco advirtió Por un grave error de Iling-Junior, que Cierra el partido con una cojera.

19:47

90′ – Cinco minutos de recuperación

Jugarás hasta 95 minutos: En realidad cinco minutos de recuperación. concedido por el árbitro

19:46

89′ – Post Hjolmand

Lecce está muy cerca de la eliminatoria: En los desarrollos del córner el balón llega al límite donde Hjulmand patea a la derecha: precioso tiro raso cruzado con A pesar de pegarle al poste A la derecha de Chischennye.

19:44

87′ – Alternar en Lychee

Otra alternativa en Lecce it Ir a 4-2-3-1 Para atacar en la final: Adentro Rodríguez para González.

19:41

84′ – Bonucci entra en la Juve

Contraataque de Allegri para la defensa de tres hombres: Dentro de Bonucci En lugar del ala joven Sully, En las garras de las convulsiones.

19:39

82′ – dos cambios de lichi

Doble reemplazo en Lecce: Baroni ahora debe buscar igual y echar En una mezcla de Colombo y Di Francesco En lugar de Ceesay y Strefezza.

19:35

78′ – Ealing Jr. Reservado

tarjeta de logotipo Amarillo para Iling-Junior: La joven Juve ha sido reservada para una persona Entrada difícil en Askildsen.

19:30

73′ Gol de la Juventus: Fagioli anota

Juventus: genial sobre el frijol (servido por Iling-Junior), que pone el balón en el cruce donde Falcone no llega y así celebra El primer gol en la liga italiana.

19:29

72′ – Allegri ingresa a Ealing Jr.

Otro cambio en la Juve: Allegri entra en Iling-Junior en lugar de Kostic.

19:28

71′ – amarilla en pongrassic

Pongracic advirtió del lichi para cualquieraCheck-in tardío en Melek a la que fui Lejos en el regate.

19:24

67′ – Juventus peligrosa con Ken

La Juventus insiste en ello ahora Ataques a la derecha: Cuadrado cruza al área donde Kane es libre de atacar cabeza pero aplasta mucho El balón tras el rebote termina en el lado.

19:21

64′ – Halcón salva a Melek

Juventus ataca y se va En conclusión con MelekPero el portero Falcone es bueno lanzando el balón al poste. estirar para repeler la pelota.

19:19

62′ – En la Juve dentro de Ken

Suplente en la Juventus: Allegri intenta darle más peso al ataque insertando Ken es el lugar de Merity.

19:17

60′ – doble cambio de lichi

Doble cambio en lichi: Dentro de Panda Waskelsen En lugar de Oudin y Blin

19:16

59′ – amarilla en sesai

Sesay advirtió Del lichi al difícil la entrada de danilo.

19:11

54′ – Jallow arriesga a Harakiri

Lychee Riesgos Harakari Pero todavía es salvado por Falcon: Carril trasero loco para GalloEl portero escapa devolviendo el balón con los pies.

19:10

53′ – Falcón salva Salento

Ocasión de la Juventus: Kostik fue liberado en la zona De los golpes de Miretti a Melek, un tiro en el talón pero Halcón justo a tiempo Baja salida en Cuadrado.

19:08

51′ – Intentos de lichi

lichi tratando Busque piezas de Szczesny: Gendrey recibe 20 metros de Hjulmand, potente pero impreciso con la derecha la pelota vuela alto sobre el travesaño.

19:05

48′ – La Juve es peligrosa

La oportunidad de la Juventus penalti cuadrado Con un brush ball en el área, donde Gatti le hace el banco a Melek A esa decisión le falta un pelo A tiro de piedra de la puerta Lychee.

19:03

46′ La recuperación ha comenzado

Desde la segunda mitad contigoEl cambio en el mediocampo de la Juventus: Allegri manda al campo Frijoles en lugar de makini.

18:46

45+1′ – Termina la primera parte

cierran sin redes Los primeros 45 minutos de juego. Muy pocas ocasiones de gol, con juventus Ligeramente más peligroso en la final con remate de Merretti y cabezazo de Rabiot. los Lychee Se defiende bien de todos los ataques de la Juventus pero nunca logra abrirse paso en el área rival. La Juve está muy nerviosa: quedan cuatro Se advierte a los jugadores (Meretti, Cuadrado, Melek y Gatti).

18:43

43′ – Rabiot cabecea, Falcon ataja

De las evoluciones del saque de esquina que estamos intentando Conejo Con un asentimiento, Falcon extiende su mano y salva su puerta.

18:42

42′ – Buen disparo de Meriti

Meriti y Sulli Aprovecha al borde del área, el centrocampista patea pero su tiro es bloqueado por uno de los defensores. La emoción del lichi.

18:40

40′ – Cinco minutos del primer tiempo

Solo quedan cinco minutos para el pitido del primer tiempo: el desafío aún está velado, ya que ambos equipos luchan por crear oportunidades de gol.

18:29

29′ – Cuatro tarjetas amarillas para la Juventus

Otra tarjeta amarilla para los bianconeri: esta vez los gatos. Para la Juventus, son cuatro tarjetas amarillas en apenas media hora de juego.

18:28

28′ – Primera ocasión del partido, intenta Cuadrado

Por fin ha llegado la primera ocasión de gol, con cuadrado El que intenta un tiro cruzado pero acaba fuera.

18:23

23′ Juventus, es la tercera amarilla

Los bianconeri ya han recibido tres tarjetas amarillas: la 17 ‘amabonada’ cuadradoAhora es tu turno Melek Intentar recuperar el balón en falso.

18:20

20′ – Todavía hay chance de gol

Coincidir mucho Fragmentado por los errores y aún sin ocasiones serias por parte de ambos equipos.

18:12

12′ – Primera amarilla en el partido para Meriti

Ponerlo difícil de parte merecimientoquien entra por detras Odín. Chevy retira la primera tarjeta amarilla del partido, en protesta del Lecce que pedía su expulsión.

18:10

10′ – La Juve es valiente, Lecce defiende bien

La Juventus es más agresiva en estos primeros 10 minutos de juego, pero no logra crear ocasiones serias. Lecce se defiende bien de todos los intentos de la Juventus.

18:00

1′ – Arranca el partido entre Lecce y Juventus

Saque inicial por el árbitro Daniel Sheffy: Comienza el desafío por la duodécima jornada de la Liga Italiana.

17:48

Los equipos están de vuelta en el vestuario.

Todo está listo en la Via del Mare: los equipos vuelven al vestuario tras el calentamiento, a falta de 10 minutos para el inicio del encuentro.

17:40

Nedved: “No es fácil, nos faltan 10 jugadores”

El vicepresidente también presentó un desafío a Dazen Microphones Nedved: “¿Metas? Valoremos lo que nos queda por conseguir, con la Europa League en lugar de la Champions. Estamos por detrás en la liga pero hay mucho por jugar. En lo que sea que estemos ahí afuera, trabajaremos para obtener resultados”. condición Juventus: “No es fácil, hoy faltan diez jugadores. Esto no es una excusa sino un hecho, pero creo que el equipo debe jugar para sumar los tres puntos en un estadio que siempre es difícil para nosotros”.Y piénsalo, el equipo se construye con lógica, con jugadores en el banquillo y hoy tienen la oportunidad de demostrar que pueden estar aquí. Espero ver a este equipo completar al menos un juego en los próximos meses. Durante el descanso podremos recuperar a los jugadores aunque muchos vayan al Mundial”. Finalmente, sobre los rumores sobre una exención alegre y un posible regreso a Contigo: “Como siempre, Allegri tiene total confianza en todo el entorno. Por supuesto, cuando la Juventus no consigue los resultados que debería, empiezan a aparecer otros nombres. Pero creo que todavía habrá mucho. Queremos darles a todos la oportunidad de hacer bien su trabajo”.

17:30

Las palabras de McKinney

a los micrófonos DAZN, Makini Hablando de la situación de la Juventus:Allegri no quiere que pensemos en situaciones fuera de la cancha. Estamos en una situación que no le da crédito a la Juventus, pero tenemos que lidiar con la situación e intentar ganar siempre.“.

17:20

Juventus, Ealing Jr. parte desde el banquillo

Se suponía que era una posible salida al principio, pero en cambio Ealing Jr. Partirá desde el banquillo. El inglés, que batió a toda la afición en los últimos 20 minutos de Lisboa, podría ser el arma en más de alegre Para uso en fotografía. lo vencí Soldonde debutó como principiante por primera vez.

17:05

Las elecciones de Allegri y Baroni

Entrenamiento casi obligatorio para Allegri, en Lleno de Emergencia con heridas Defensa encomendada a Danilo y Gatti con Alex Sandro y Cuadrado fuera. En el mediocampo de vuelta al dueño merecimiento, rodeado de los habituales McKennie y Rabbit. En el ataque una gran oportunidad para Sol, al primer dueño. Finalmente también está Kostic para apoyar Melekquien sustituye al lesionado Vlahovic. en lugar de lichi, Umtiti Comienza desde el banquillo. En ataque, Baroni se centra en el tridente formado por Strefezza, Ceesay y Oudin.

16:55

Lecce Juventus, plantilla oficial

LECCE (4-3-3): Falcone: Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blaine, Hjolmand y González; Strefezza, Ceesay, Oudin.

Juve (4-4-1-1): Chisney. Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; Costek, McKinney, Rabiot, Soleil; Meridad. Melek

16:45

La Juventus busca la salvación en Lecce

Después del colapso en Liga de Campeonescon la derrota de la patria benfica y matemáticas Eliminación Desde la fase de grupos, la Juventus vuelve a la liga en busca de la redención. En primera división, los bianconeri, interpretados por Allegri, procedían de Dos victorias consecutivas (Turín y Empoli) Esperamos otro éxito de una escalada clasificatoria compleja. Frente a él encontrará lichi baroníarecuperándose de la eliminatoria ante el Bologna y liderando por solo dos puntos zona de aterrizaje. “La furia de la derrota de la Liga de Campeones contra el Lecce debe ser provocada: palabras del entrenador alegre En la rueda de prensa – Pero también durante todo el torneo”. Pese a la exclusión de la Champions, Baroni no quiere bajar la guardia ante la Juventus: “Ella es muy fuerte y vendrá enojada. Es una carrera en la que no se nos ocurre encontrar un rival que no esté a la altura de sus cualidades. No nos estamos lamiendo las heridas y, como siempre, nos hemos preparado bien y queremos hacer un espectáculo importante”.

Lecce – Estadio Via del Mare