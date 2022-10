Sonny Colbrelli se retira, mensaje: ‘El marcapasos me salva la vida’

nuevos desafios

–

Pero así es la vida. Me arriesgué a perderla y la vida me dio una segunda oportunidad. Creo en Dios, no puedo correr ese riesgo, se lo debo a mi familia, Adelina (su esposa), Vittoria y Tommaso (Hijos), Papá, me despido del ciclismo con una sonrisa por todo lo bueno que me ha dado, aunque me duela mucho salir del país después de una temporada como esta, mis hijos miran mi foto de la Roubaix, toda cubierta de barro, y Soy como un superhéroe para ellos. Hay desafíos Nuevos me preparan, agradezco a mi equipo Bahrain Victorious que ha sido como una familia: podré ser un punto de referencia para el equipo y para nuestras formaciones satélites como Friuli. El equipo de ciclismo y los caníbales sub-19 Seré un embajador de nuestros socios y trabajaré en estrecha colaboración con el grupo de rendimiento y compartiré mi experiencia con mis colegas en el equipo “. Milan Erzen, gerente general del equipo de Bahrein, agrega:” “Sony siempre ha sido parte de este grupo. Es un campeón y nos ha permitido lograr resultados increíbles. Lo más importante es su salud. Seguirá con nosotros y compartirá su experiencia”.