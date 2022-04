Televisión CMIT | Anuncio de despedida de la Juventus: ‘Ya se lo ha dicho al club’

Grandes maniobras de mercado para Juventus e Inter

En una ventana de mercado transitoria que apenas nos salva barriles en otros momentos Enterrar quien – cual juventus Están atentos a las posibles oportunidades de mercado que podrían surgir gradualmente. Por lo que ambos clubes están monitoreando la situación respecto a chelsea A la luz del potencial terremoto dentro de su equipo.

Por eso, habla por la tarde en directo CMIT TV Un gran experto en la Premier League inglesa como Lorenzo Amoso, Inmediatamente abordamos el problema. lukaku, Una vez más los decepcionantes minutos disputados ayer ante Real Madrid En la parte final del partido: “¿Si el Chelsea quiere deshacerse de él? Eso parece, y Lukaku se iría con gusto. Ahora es una relación entre dos personas separadas en casa y eso también lo demostraron ayer. Una vez que consiguió De nuevo, no pudo cometer un error al fallar un gol emocionante”. “Hasta cierto punto. La relación con Tuchel está en su punto más bajo y no veo espacio para la convergencia. El Chelsea y el futbolista ciertamente no lo harán. Se oponen a un divorcio a final de temporada, pero están ahí para llegar a fin de mes. El Chelsea ha hecho una inversión muy importante para él y tenemos que saber cómo lo vamos a intentar”. Cubrir nuestros gastos. El traspaso de la propiedad debería tener lugar en las próximas semanas, momento en el que el caso de Lukaku también debería ser sacudido”.

Un temblor se produjo en los últimos meses debido a una sensación sin precedentes lukaku y thomas tujil: “Una situación extraña también porque la llegada de Lukaku fue apoyada por Tuchel que pedía una posición fuerte en ataque que pudiera lograr muchos goles. Tuchel esperaba que hubiera un jugador con 15-20 goles por temporada, que pudiera completar su banda. Luego ahí Fueron problemas físicos los que llevaron a Tartar la entrada de Lukaku en el equipo que acaba de ganar la Champions. Y luego el sistema de juego del Chelsea, que siempre se ha basado en las maniobras del equipo, y la inclusión de centrocampistas y extremos, un juego que no potenció las características de Lukaku. Estos dos problemas principales, además del aspecto psicológico. En el pasado, Lukaku ya ha tenido problemas en los vestuarios porque su liderazgo chocó con otros jugadores importantes, este año estamos viendo lo que ya vimos en la época del Manchester United”.

Mercado de fichajes de la Juventus, golpe de Rudiger: ‘Probabilidad muy alta’

No es el único Romelu lukaku Asociarse en los últimos días a clubes italianos. También hay otro delantero como Werner eso todo chelsea No está haciendo un trabajo especialmente bueno y podría convertirse en una oportunidad para el Campeonato de Italia, admitió. Amoso: Y Werner juega menos de lo esperado. No sé si hay motivos para un enfrentamiento personal con el entrenador, pero en la jerarquía Tuchel está en el nivel más bajo y eso alimenta los rumores. Creo que en cuanto al mercado del Chelsea, Independientemente de la actividad de los fiscales, habrá que esperar al menos unas semanas y aún no sabemos quién será el dueño de Blues y qué inversiones tendrá dispuesto a hacer. “Tenemos una idea más clara, incluso la posición de Tuchel no es segura, dependerá de quién tome el puesto de Abramovich. Cualquier expectativa es realmente arriesgada en este momento”.

El gran nombre del mercado italiano sigue siendo Rudiger Cada vez más cerca del interés juventus: “En el caso de Rudiger es diferente, ya ha dado elementos para imaginar que no vinculará su futuro con el Chelsea, y parece que se quiere ir. Hemos visto a Azpilicueta, en su contrato había una regla que permitía la renovación automática. para él y optó por imponer esa regla y renovarla con el Chelsea. No parece que Rudiger tenga la misma intención. La intención es, pero quiere cambiar el ambiente, y aquí, también, los rumores recogidos en los medios británicos lo empujaron. volver a la Serie A italiana, muy probablemente con la camiseta de la Juventus”.

Los bianconeri y en casa chelsea Como explica Lorenzo Amoso, También miran desde hace un tiempo a Jorginho: “No hay novedades, el jugador solo piensa en esta temporada. Lo que tenía que decir ya lo expresó en diciembre/enero, reconociendo que no se tomó a la ligera el regreso a Italia”. La intención del jugador es clara. Habrá que entender si los clubes estarán de acuerdo con la valoración del propio jugador”.