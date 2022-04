Conference League: Marsella ok, igualada entre Leicester y Feyenoord

Pierde la Roma y empatan Leicester y Eindhoven (0-0). En cambio, sonríe el ex giallorossi que ahora trabaja en Marsella. Los primeros noventa minutos de los cuartos de final de la Conference League terminaron con otra derrota ante Noruega frente a Pellegrini y sus compañeros. No hay goles entre ingleses y holandeses, mientras que el OM superó al PAOK (2-1) gracias a viejos conocidos en la liga italiana: los goles de Gerson -entonces expulsado- y Payet, que marcó con una asistencia de Cengiz Under, son decisivos . En el partido de las 18.45, Feyenoord y Slavia Braga dieron vida a un encuentro cargado de emociones: remontada, rebote y gol al final, firmado por Brahim Traore que marcó el 3-3 final.