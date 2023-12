Spid llega a 36 millones de italianos, pero ahora ha llegado It Wallet: ¿qué cambiará?

Una identidad digital que esté disponible para una gran parte de la población es uno de los principales objetivos de Pnrr. El objetivo se ha fijado en 42,5 millones de ciudadanos para 2025, pero – según algunas estimaciones realizadas y comunicadas por el Politécnico de Milán sol 24 horas -No será tan fácil llegar: es decir En Italia existen dos sistemas principales: Spid (Sistema Público de Identidad Digital) y Cie. (DNI electrónico), activados respectivamente por 36,4 (equivalente al 73% de la población adulta) y 39,3 millones de ciudadanos, pero la tasa de crecimiento, tanto en uso como en emisiones, de 2022 a 2023 está creciendo a un ritmo bastante lento.

El año pasado, Spid se utilizó aproximadamente mil millones de veces (un promedio de aproximadamente 25 veces al año por ciudadano). De enero a noviembre de 2023, el número de activaciones superó en un 9% a las registradas en el mismo período del año pasado, cuando el aumento fue del 23% respecto a 2021. Cie registró una diferencia aún mayor: un aumento del 23% respecto a noviembre de 2022. Versiones y alrededor de 4 millones de usos en 10 meses. Sin embargo, toda iniciativa para incrementar los servicios y la utilidad de las identidades digitales durante 2023 ha sido cuestionada o… En casos extremos, se interrumpe debido a los supuestos planteados por el gobierno. y otros organismos institucionales respecto de la posible eliminación del SPID. Por lo tanto, no quedan muchas empresas que pretendan invertir en un proyecto que incluya un instrumento con “fecha de vencimiento”.

Pero, ¿cuánta verdad hay sobre el final de la araña? “Debemos empezar por detener el SPID y promover el documento de identidad electrónico como única identidad digital nacional y estatal”, afirmó Alessio Botti, subsecretario de la Oficina del Primer Ministro encargado de Innovación Tecnológica. A partir de 2020 el objetivo de Butti es Transferencia de gestión de identidad digital de empresas privadas (que actualmente son, por ejemplo, Aruba, InfoCert, etc.) para empresas públicas. De hecho, entre los candidatos cualificados, el nombre más mencionado fue el de Correos italiano, del que el Ministerio de Economía y Finanzas posee el 64%. Para el objetivo que el ejecutivo parece querer fijarse, es decir, la identidad digital del Estado, puede tener sentido garantizar que los ciudadanos prefieran CIE.

proyecto de cartera de TI

Sin embargo, no se puede descartar la coexistencia de ambos sistemas dentro del llamado It Wallet, un proyecto -que surgirá de la ya existente aplicación Io- y que el gobierno de Meloni pretende alinear con los experimentos que se han iniciado y bien promovido por algunos de los 27 países europeos que tienen billetera: la billetera digital pronto podría reemplazar a la billetera física. Entrarán en el italiano Al menos en la primera etapa de implementación, la tarjeta sanitaria y la tarjeta de discapacidad. Luego, a través de los dos niveles de seguridad previstos (2 y 3), será posible integrarse con Spid, Cie hasta el permiso de conducir. Según revelaron fuentes cercanas al CEO, el prototipo de It Wallet ya podría estar disponible en el primer semestre de 2024.