¡Felices fiestas de parte del equipo editorial de Multiplayer.it!

Hemos llegado al final de un año maravilloso para los jugadores y, por ello, aprovechamos esta oportunidad para agradeceros el inestimable apoyo que nos habéis brindado un año más y desearos Felices vacaciones. ¡Que se dediquen a la relajación, a los momentos felices en compañía de los seres queridos y por supuesto a los videojuegos!

2023 fue Año intenso para los jugadores, quizás uno de los mejores juegos en cuanto a cantidad y calidad de juegos lanzados. Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Hi-Fi Rush, Street Fighter 6, Lies of P y Alan Wake 2 son sólo algunos de los valiosísimos productos que nos acompañaron durante los doce meses pasados.

Sin embargo, y parece justo hablar de ello, 2023 fue, paradójicamente, también un año de cosecha. Desastroso para la industria Especialmente para aquellos que han hecho de los videojuegos un trabajo y también una pasión. De hecho, estamos hablando de más de 9.000 personas entre desarrolladores, periodistas y profesionales en general que han perdido su empleo debido a los numerosos recortes de personal que hemos visto a lo largo del año, además de muchos estudios que han cerrado sus oficinas. puertas o decidió dejar de desarrollar nuevos juegos, como Free Radical, Volition, Mimimi Games y Daedalic, por nombrar algunos. Obviamente la esperanza es que 2024 sea un año más positivo para la industria.