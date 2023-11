“Se aprovechó de Gina Lollobrigida para apoderarse de sus bienes”. Andrea Piazzolla condenada a tres años de prisión por fraude

Aprovechó “la debilidad de la correcta percepción de la realidad” y el estado de “debilidad” que le hacía sentir desde hacía años Gina Lollobrigida Sugestionable. Todo esto para apoderarse de los bienes de la actriz fallecida el 16 de enero de 2023. Por eso Andrea Piazzolla, el ex colaborador de Bersaglira fue condenado a 3 años de prisión e indemnización a las partes civiles. Tendrá que donar alrededor de medio millón de euros a sus herederos a la espera de que el asunto se discuta en un tribunal civil. La villa de Appia Antica fue liberada del embargo a favor de los herederos del cantante.

Según el abogado del demandante. Alejandro Y Michele Gentiloni SelfridgeLos acusados ​​supuestamente robaron más de diez millones de euros. La fiscal adjunta Eleonora Fini, que solicitó una pena de prisión de siete años y medio, consideró que a lo largo de los años Piazzolla se había apoderado de unos 350 bienes propiedad de la actriz, que a menudo eran puestos a la venta a través de varias casas de subastas.

Gina Lollobrigida siempre estuvo defendiendo a Piazzolla

Sin embargo, Lollobrigida siempre defendió su realidad pasada atacando a su hijo. Milko Skovic y su sobrino DmitriO contra quienes iniciaron diversos procedimientos remitiéndose al Ministerio Público. “Él es como un hijo para mí, está a mi lado como un hijo y me ayudó a seguir adelante. Su hija Gina se llama como yo, es un tigre. Andrea nunca ha cometido ningún error. Es una buena persona y me ayuda”. “Me mete en un problema terrible. La vida es mía y yo decido qué hacer” La actriz dijo que darle regalos a Andrea y su familia es algo que me preocupa.

El tesoro de Gina Lollobrigida ha desaparecido y aquí están los cinco misterios Por Giuseppe Scarpa

18 de enero de 2023

Andrea Piazzolla: “Soy la única que la cuidó”

“Fui la única persona que cuidó con amor a Gina Lollobrigida y lo sigo haciendo. Nunca he visto a su hijo, a su sobrino ni a su presunto marido en Subiaco (donde está enterrada la actriz)”, dijo Piazzolla ante el tribunal en el Al final de la audiencia de esta mañana: “Fueron los jueces quienes pidieron verificar el estado mental de la mujer.

El informe confirmó la fragilidad psicológica de Gina Lollobrigida

En 2017, los peritos designados por el juez de instrucción María Paola Tomaselli Durante la audiencia probatoria explicaron que la salud mental de la mujer era adecuada para su edad, pero que en determinadas situaciones o relaciones podría haber sido engañada. En términos prácticos, con excepción del caso de las “enfermedades mentales derivadas de enfermedades psicológicas”, los expertos ponen en blanco y negro “la debilidad de la percepción correcta de la realidad” y el estado de “debilidad” que hace que “la acción de sugerencia de otros “posible”.

Gracias a esta enfermedad, afirma el fiscal, Piazzolla empobreció el patrimonio de la actriz. También convenció a Gina Lollobrigida para que lo nombrara director de varias de sus empresas y vendiera algunos departamentos. Por eso ahora Piazzolla ha sido condenado. Mientras tanto, también deberá afrontar otros procesos penales derivados de esta línea principal.

Milko Skovic: “Lamento el tiempo perdido sin mi madre”

Los abogados de la parte civil, Gentilone Selfridge, expresaron su satisfacción: “Después de muchos años de trabajo en el Tribunal de Roma, ha dicho una palabra de justicia sobre lo que pasó Gina Lollobrigida y su familia en los últimos años de su vida. ” Dijo saliendo de la sala del tribunal. “Todavía es amargo. Esta sentencia pone las cosas en juego, pero esto no debería haber sucedido. Es una consideración desde un punto de vista humanitario”, afirmó Milko Skovic. “¿Arrepentimiento? “El tiempo perdido con la terrible experiencia que me impidió estar tan cerca de mi madre como quería, así como los años perdidos por ella”.