Quién es Michela Pandolfi, esposa de Mugini, diseñadora de moda y madre de dos niñas: amor con Giffino

Michela Pandolfi es la esposa de Giampiero Moghini. Tiene 66 años y es diseñadora de moda televisiva con un matrimonio roto a sus espaldas. Es madre de dos hijas: “Rompí por culpa de Giampiero”. En el episodio de Gran Hermano, que se emitirá el 13 de noviembre, sorprenderá a su marido.

Michela Pandolfi es la esposa de Giampiero Moghini Fuente de la imagen: Quién

Gracias a ella, Mugeni podrá volver a abrazar a sus amados perros: "Mis perros son mis hijos, mi familia, no tengo nada más.".

¿Quién es Michela Pandolfi, la esposa de Giampiero Mogini?

Michela Pandolfi tiene 66 años y está vinculada sentimentalmente con Giampiero Moghini desde hace 30 años. Conoció a su marido mientras trabajaba como diseñadora de vestuario para televisión. Se suponía que debía cuidar la apariencia del periodista y escritor cuando apareciera como invitado en televisión, pero explicó que podía vestirse solo. Michela Pandolfi estuvo casada antes de conocer a Gambiero Mogini. De este matrimonio nacieron dos hijas. Luego la relación se rompió porque Michela Pandolfi conoció al actual concursante de Gran Hermano y comenzó una relación con él.

Giampiero Moghini y Michela Pandolfi, cómo se conocieron y se enamoraron

Michela Pandolfi trabajó como diseñadora de vestuario de televisión en un programa presentado por Giampiero Mogini. Ella lo invitó a ponerse de acuerdo sobre cómo vestirse, pero él fue breve:me visto solo“. La mujer le dijo a Chi Weekly que no le importaba: “Uno se cayó y tenía que usar cuatro más.Luego reveló cómo Mugenyi pudo vencerla:

Me llevó más de un año porque estaba casado y tenía dos hijas mayores. Luego rompí por él. Al principio era solo una amistad, nos gustaba charlar, íbamos al cine por las tardes y yo no pensaba en el futuro. De hecho, no sentía ninguna atracción hacia él más que mental. Le causé muchos problemas porque no me importaba. Debió haber pensado que yo era una puta, y como siempre le habían gustado las putas, tenía un montón de ellas, y debió pensar que yo también lo era. Pero no lo era, soy una perra falsa.

La traición de Muggini, que Michela Pandolfi aún no ha perdonado

Durante su entrevista con Chi Weekly, Michela Pandolfi también habló sobre la traición que sufrió Giampiero Mogini y el motivo de su decisión de seguir estando con él:

¿Ha sido fiel todos estos treinta años? Me dijo: No, yo no lo arresté. Estamos hablando de hace veinte años. Tal vez nunca lo perdoné ¿Qué pasaría si lo mandara lejos de casa? no puedo. Nos mudamos juntos porque vivimos en casas separadas durante los primeros 10 años de nuestra relación, y él dice que por eso está distraído porque nunca han vivido juntos. Se justificó por el shock de vivir juntos. Pero no lo creo.

Luego reveló detalles sobre su vida privada:¿Crees que también tenemos una sala de putas en casa? Es una sala donde Giampiero guarda literatura erótica, grabados e ilustraciones de mujeres desnudas… Es un conocedor de la belleza.“.

La pareja comparte el amor por los perros.

Michela Pandolfi y Giampiero Mogini aman con locura a sus perros. El periodista nunca quiso tener hijos. Dijo en el programa Ven a Mí que considera a sus perros como a sus hijos: