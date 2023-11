Perla Fatero tiene coronavirus y se salta la entrada a Gran Hermano, Signorini: ¿Te lo tiró Greta?

Gran Hermano 2023/2024

Perla Fatero, la exnovia de Mirko Brunetti, no estará incluida, al menos en el episodio del lunes 13 de noviembre. El futuro rival es el Covid, anunció Signorini al inicio del episodio.

La novedad de la velada en Hermano mayor Debe posponerse. entrada perla fateroex socio de Mirko BrunettiNo hay nada que hacer, al menos en bucle. Lunes 13 de noviembre. Fatero está contagiado de Covid, y él es quien lo anunció al inicio del episodio Alfonso Signorini, quien se comunicó con el futuro competidor directamente desde casa. El episodio abrió con el locutor, quien le preguntó a Perla sobre su estado de salud: “Estoy bien, pero lamentablemente el resultado de mi prueba fue positivo y espero recuperarme”.

Perla Fatero es la exnovia de Mirko Brunetti

“No es que Greta te haya traído esta enfermedad, ¿verdad?”, bromea Signorini, y luego espera estar sana y asintomática. Luego le explicó: “Nadie en la casa sabe que entras como competidora, pero esta noche tendrás la posibilidad de un enfrentamiento con Mirko. No le digas nada, ni siquiera que estás entrando a la casa”. .” “. Está claro que la referencia a Greta está relacionada con Greta Rossetti, la actual pareja de Mirko Brunetti, el rival de la casa, que inevitablemente se verá sometida a una gran presión una vez que entre su ex esposa. Greta Rossetti había comentado el asunto en las redes sociales. medios de comunicación, a través de una serie de historias que publicó en Instagram, cuando aún se trataba de una simple indiscreción y no se había confirmado su ingreso a la casa: “Me siento bien en mi casa”.

Dichos de Greta Rossetti

Entre las historias, Greta Rossetti comentó el supuesto ingreso de Perla Fatero a la casa de Gran Hermano. La ex nena de Temptation Island respondió a dos usuarios que comentaron la noticia revelada por Alfonso Signorini en el episodio sobre Perla Fatero. “Me siento bien en casa. Allí se mostrará la parte arrogante de mi personalidad que prefiero no mostrar. Así que seguiré viéndolo, es mejor. Créeme”, le escribió entonces a un fan que la deseaba. Para entrar a la casa del GF añadió: “Dejemos la entrada a otros”.