Sanremo 2023, aquí está el dúo: Mignoni con el Coro Gospel. Manuel Agnelli y Emma están de vuelta. También está Lorella Cuccarini

AmadeoDía tras día sigue desvelando un programa Sanremo 2023. Esta vez la revelación se refería a los títulos de las canciones que los artistas competidores interpretarían en la velada a dúo.

Ama volvió con su amigo fiorello a ¡Viva Rai2! con pinza con Gianni Morandi. El conductor y el colíder pretenden encontrar un lugar apartado para desplegar y leer la lista.

Festival de San Remo, dúo: aquí están los artistas y los títulos de las canciones

ana oksa con DJ iLjard Shaba: poca emocion por Ana Oxa

Aries Y San Juan: centro de gravedad permanente por Franco Battiato

Cola Zeo Y Dedo en la pesteY subiré por Daniel Silvestre

Colador Y Dimartino Con Carla BruniY el cielo es azul

cosas de zombis Y BaosteelY será porque te amo De ricos y pobres

primos del campo Y Pablo Valesi: Fuerza de vida, mi alma.

Alódice Y Grandes madres: mujer americana

Gianluca Grignani Y surgirDestino: el cielo

gianmaría Y manuel agnelli: que no hay

Georgia Y elisa: luz (puesta del sol del noreste) elisa

Laza con Emma y Laura Merzadori: el fin de Nesli reinterpretada por Tiziano Ferro





Leo Gassman y Eduardo Benato con Quartetto Flegreo: Medley Piñato

Levante y Renzo Rubino: vivir por Vasco Rossi

madame y fácil: Calle Al Maidan por Fabrizio D´Andre

Mara Sati y Naomi: lamor tjoor Por Gigi D’Agostino

Marco Mengoni con el Coro del Reino: Let it be de los Beatles

Moda y vibraciones: Ven a mí de vibraciones

Sr. Ryan y Fátima: algo grande por César Cremonini

Oli y Lorella Cucarini: la noche vuela por Lorella Cucarini

Paola y Chiara con Merk & Kremont: Mezcla de canciones de Paola y Chiara

Rosa química y Rose Feelin: America por Gianna Nannini

Will con Michelle Zarillo: Cinco días de ti y de mí por Michel Zarillo