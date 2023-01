Investigaciones de “Informe” – Oficina Árabe de Radio y Televisión

Tres investigaciones programadas para el episodio “Informe”, emitido el lunes 30 de enero a las 21.20 horas en Rai 3 y Rai Italia. El primer libro se titula “Cuenta de un chef” de Luca Bertazzoni, en colaboración con Marzia Amico. Tienen millones de seguidores en las redes sociales y son estrellas de la televisión: antes llamados chefs, hoy son grandes chefs para todos. Una empresa estrella, que mueve millones de euros entre restauración, industrias afines y sobre todo comunicaciones. Pero, ¿qué hay más allá de este mundo? Según el chef Alessandro Borghese, a los jóvenes les falta pasión, espíritu de sacrificio y ganas de trabajar. ¿Es realmente así? A través de un largo viaje dentro de los restaurantes con estrellas, Report hace cuentas en los bolsillos de los chefs más famosos de Italia, investigando el funcionamiento de sus negocios, ya sea en el campo de la restauración o en los medios de comunicación. Luego, una historia sobre las condiciones de trabajo en el mundo de los restaurantes. La segunda investigación se titula “Salida del gueto” de Bernardo Iovene, en colaboración con Lidia Galeazzo. Detrás de un plato de espaguetis con salsa de tomate trabajaban miles de trabajadores agrícolas que vivían en chabolas sin agua, electricidad ni calefacción. Su situación irregular crea dependencia de cabos que especulan con salarios ya bajos y con el transporte. Para superar esta situación, se han destinado millones de euros a lo largo de los años a proyectos aún en curso, tanto para desmantelar barrios marginales como para crear unidades, recintos temporales apoyados en proyectos de formación e integración, gestionados por asociaciones y voluntarios. El último proyecto viene de Pnrr: 200 millones de euros. Esta vez, el Ministerio de Trabajo instruyó a la Anci, y luego a los municipios, a realizar un censo de los guetos y asignar fondos en función de la asistencia. El tramo más grande llegará a Puglia: 114 millones. ¿Cuáles son los proyectos y tiempos de ejecución que tienen un cronograma que se debe respetar so pena de perder la financiación? Un “informe” que se encontraba en el gueto de Foggia describía las condiciones y necesidades de los trabajadores migrantes que los alojaban y analizaba los proyectos municipales. Finalmente, se ha prestado más atención al gran gueto de Torretta Antonacci, donde el Venerable Abubakar Somahoro lanzó la recaudación de fondos durante el cierre. Francesco Caruso, que en ese momento estaba con Sumahoro, relató sus cuentas. Finalmente, The War of the Dop, dirigida por Emmanuel Bellano, en colaboración con Chiara Dambros. 120 mil millones de euros: según un informe de Coldiretti, el mercado de las falsificaciones típicas italianas vale la pena en el mundo. Los más afectados son los productos de Italia y Europa que pertenecen a las cadenas de suministro DOP e IGP, porque cuesta más producir alimentos de alta calidad. Sin embargo, si acaba en la estantería de una tienda americana o asiática, junto a otra con un nombre similar, pero elaborada sin respetar las normas o utilizando un método y proceso menos sofisticado, los agricultores, criadores y distribuidores pierden mucho dinero. No se firmó un acuerdo para respetar y proteger las marcas DOP e IGP entre los Estados Unidos y Europa, por lo que los productores italianos y estadounidenses invadieron el mercado global tomando prestados los nombres de especialidades alimenticias famosas, sin ninguna certificación. En el estado estadounidense de Wisconsin, se producen los tomates californianos Asiago, Gorgonzola, Fontina, Provolone o San Marzano Style. A continuación, Report averigua cómo se fabrican, qué trucos se utilizan para confundir al consumidor y en qué se diferencian estos productos de los certificados con DOP del mismo nombre.