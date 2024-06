Costanza Caracciolo, la delicada enfermedad también la ha afectado: “Me hice una ecografía…”

Costanza Caracciolo habla de cómo descubrió que padecía una enfermedad no muy común, pero ante la cual la ex corista mostró toda su determinación.

Costanza Caracciolo ha recorrido un largo camino desde que dio sus primeros pasos en el mundo de la televisión como corista: Presencia en Striscia La Notizia Fue un trampolín hacia la fama en el mundo del espectáculo.

Costanza también encuentra el amor entre personas importantes: su vida está ligada, de hecho, a la de él. Christian Vieri, el querido exfutbolista Que apareció durante mucho tiempo como Don Giovanni sin intención alguna de sentar cabeza.

en lugar de Caracciolo logró conquistar el corazón del guapo Bobo Tanto es así que los dos se convirtieron en una auténtica familia con el nacimiento de dos adorables niñas, Stella e Isabelle. No faltaron los momentos duros para la ex corista, que logró recuperarse.

Costanza era, de hecho, Ante la desgarradora pérdida de un embarazo espontáneoPero su fuerza la empujó a no darse por vencida y cumplir su sueño de ser madre del hombre que ama.

Costanza Caracciolo contra los comentarios de los haters

A Costanza, al igual que sus otros colegas en el mundo del entretenimiento, le gusta compartir algunas instantáneas de la vida cotidiana en las redes sociales, pero los comentarios que surgen como respuesta no siempre son de fanáticos y seguidores. Algunas personas la criticaron después del embarazo, asumiendo que Caracciolo podría estar nuevamente embarazada por su apariencia..

Las mujeres responden fuertemente a los llamados “haters” A través de la revista DE ACUERDO. “Creo que la apariencia física de una persona nunca debe ser un tema de discusión, especialmente si está ligada a algún trastorno, como en mi caso”.Dijo Costanza.

Costanza Caracciolo y la patología después del embarazo: cómo la descubrí

De hecho, la ex corista rubia descubrió los motivos que impulsaron su transformación física Después de embarazos. “Al principio pensé que se trataba de una condición fisiológica ligada a los cambios inevitables en el cuerpo durante dos embarazos. Pero cuando me di cuenta, un año después de mi último parto, de que no había manera de perder la barriga, me hice una ecografía de la pared abdominal, por consejo de mi médico de cabecera. Resultó que tenía una diástasis de cinco centímetros de largo y afortunadamente no estuvo acompañada de una hernia umbilical”.explicó Costanza.

Esta condición puede causar molestias que afectan la vida de quienes se encuentran lidiando con esta enfermedad.. Por eso, Caracciolo espera que muchas otras mujeres como ella tengan la fuerza para responder a este tipo de comentarios, con la esperanza de que desaparezcan por completo.