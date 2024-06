Ben Affleck sobre Jennifer López: “La gente la ama, ella realmente significa algo para ellos”.

Jennifer López Ella está de vacaciones en Italia sola con su marido. Ben Affleck Permaneció en Estados Unidos, donde -desde que comenzó la crisis en su matrimonio- habló públicamente por primera vez sobre el cantante.

Jennifer López está a un paso del divorcio de Ben Affleck: “Ya tuve suficiente y las cosas no mejoran” La estrella pospuso su gira hasta 2025 para centrarse en la relación con su marido, quien siempre se mostró “enojado y negativo”. Affleck es un fumador empedernido, siempre nervioso, rara vez se ríe y no ve con buenos ojos las obligaciones de su esposa. Una vez terminada la luna de miel, ya están agotados por la vida diaria.

Se ha mantenido callado ante los rumores de que están a un paso del divorcio, pero el actor fue muy claro al describir la diferencia entre su popularidad y la de su esposa. “Ella es muy popular y la gente la ama”, dijo Affleck durante el estreno de la cuarta temporada del programa. Corazon a corazon: “Realmente representa algo importante para la gente. La gente dice de mí: “Me encanta tu película”, y luego: “¡Ah! ¡J.Lo!”. asombroso”.

Para ilustrar el alcance de la influencia de su esposa en la gente, Affleck recordó una anécdota reciente, cuando los dos y sus hijos quedaron atrapados en el tráfico en Times Square: se dirigían a un espectáculo y decidieron caminar para llegar allí. más rápido. . Una decisión desacertada, en retrospectiva: “Esa mierda fue jodidamente ridícula, maldita sea. Había una mujer fumando marihuana y vestida con un ajustado vestido morado. Se puso a correr, a filmar y a gritar: “¡J.Lo!”, como un misionero que se lleva a todos consigo, a todos los turistas.

Ben Affleck admitió que no le gusta la atención excesiva. “Por eso la gente me ve [e] Dicen: “Bueno, este tipo siempre está enojado…“Porque alguien tiene su cámara pegada a mi cara”. Esta es una situación que no le gusta, ni siquiera para sus hijos. Violeta, Serafina y Samuel, De su ex esposa Jennifer Garner. “No me importa si me tomas una foto en un club o en un estreno o lo que sea. Mi esposa, no me importa, vamos, siéntate, no te noto”, continuó el actor. “Mis hijos son algo diferente”.

Ben Affleck admitió que habla a menudo de este problema con su esposa y que es consciente de que si hubiera elegido otra vida, los paparazzi no habrían perseguido tanto a sus hijos, pero es la vida que eligió, y en En todos los sentidos es mejor que antes de la fama: el secreto está en encontrar el equilibrio adecuado.

Es un equilibrio que ha flaqueado varias veces en los últimos meses, hasta el punto de que abandonó su casa y pospuso su gira hasta 2025 para centrarse en su boda. “Ya estoy harto, las cosas no mejoran”, desvelaba hace apenas unos días una fuente cercana al cantante correo diario. “La luna de miel ha terminado”. Otra fuente interna lo confirmó. Nosotros semanalmente. Affleck no se llevaba bien con la vida tan ocupada, el trabajo y la popularidad de su esposa, según sus últimas declaraciones. Al menos eso es lo que leí entre líneas.