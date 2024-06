“¿Gerry Scotti en San Remo? Eso es lo que pienso”.

Carlo Conti es el próximo director artístico y presentador del Festival de San Remo, pero ha revelado su opinión sobre el potencial futuro anfitrión a Gerry Scotti. Así lo dijo en algunas de sus recientes declaraciones.

Carlos Conte Es un profesional y un gran presentador y lo veremos la próxima vez. Festival de San Remo. De hecho, seguirá Amadeo En el dirección artística Y en administración. Aún no se sabe nada sobre los coanfitriones, aunque a lo largo de los meses han circulado varios nombres. (Aquí las últimas indiscreciones sobre Alessandro CattelanEntre otras cosas, también se rumoreaba que podría haber una cantante junto a él, como Annalisa, por ejemplo.

Sin embargo, Elodie admitió en algunas declaraciones recientes que actualmente se centra principalmente en su música, pero veía bien a Annalisa en el papel, si quisiera hacerlo. En todo caso, Carlos Conte Hizo algunos pequeños cambios respecto al Festival Amadeus y admitió que la idea de no eliminar a nadie durante las cinco veladas era una muy buena idea. con respecto a juventud de sanremoEn cambio, decidió una vez más separar las propuestas jóvenes de los grandes nombres.

Además, quien gane entre los jóvenes no participará entre los jóvenes. grande. Además, también sabemos que decidió no terminar demasiado tarde porque le importa especialmente la hora de cierre y asegurarse de que todos lleguen hasta el final. Amadeus, en cambio, duró mucho tiempo, terminando a la una de la madrugada. En cambio, Conte especificó que no pasaría de la medianoche.

Carlo Conte revela: “¿Gerry Scotti en San Remo? ¿Qué pienso?”

Futuro director artístico y presentador del espectáculo. Festival de San RemoReveló, en algunas de las declaraciones emitidas, su opinión sobre la posibilidad de acción Jerry Scotti. En detalle, admitió que lo consideraba un gran profesional y que lo vería bien en el Festival de San Remo. No sólo eso, sino que también precisó que, como él y Amadeus, viene de la radio y por eso también tendrá buen oído para escuchar canciones y elegir las más adecuadas.

En cualquier caso, también quiere reiterar que habrá que entender si es por Mediaset, hay una intención de “entregar” al personaje en cierto sentido. Sin embargo, también dejó claro que de ser así, sería responsable no sólo de la gestión, sino también de la dirección técnica. Quién sabe si lo veremos, tal vez incluso como invitado en la próxima fiesta. festival. Carlo Conte también puede decidir llamarlo una noche. No sólo eso, sino que también puede hacer de coanfitrión porque, como él mismo definió, está al mando. Panariello o Paulantoni En el escenario quedará claro. Tendremos que esperar para ver qué pasa.