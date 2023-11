Stefano Di Martino, reacción al supuesto nuevo matrimonio de Belén

Siguen siendo rumores, pero la supuesta boda Belén Rodríguez Alimentando el mundo del chisme en los últimos días. La corista argentina luce lista para un nuevo matrimonio e iba a decirle “sí” a su pareja Elio Lorenzoni, como revelaron las redes sociales a través de pistas elocuentes. ex marido Stefano Di MartinoPero no se inmutó ante la noticia ni ante la publicación de Belén. Anfitrión y exalumno de amigos Se limitó a no responder, explicando que había superado su (segundo) romance con la corista. Averigüemos qué hizo.





Stefano Di Martino reacciona a la noticia del matrimonio de Belén Rodríguez

La noticia del fin de semana pasado fue sin duda el (supuesto) compromiso de Ben. Belén Rodríguez Y Elio Lorenzoni. La corista porteña sí estará lista para una nueva boda, así lo sugiere en redes sociales: la ex presentadora del programa Hienas Primero publicó la foto con un sello muy claro seguido del título “Sí”. Pistas que generaron fans y rumores y que también generaron las primeras reacciones de las exnovias de Belén. Ser Fabricio Corona – A través de su puerta Noticias Dillinger – Inmediatamente atacó a su exnovia (a quien acusaron de “excretar orina” de todos con el mismo mecanismo), Stefano Di Martino el tenia uno reacción Definitivamente más compuesto.

El exmarido de Belén se limitó a eso Trasvolar Sobre el caso, sin comentarios Las noticias en las redes sociales, de hecho, acaban de difundirse Fotos del fin de semana en Londres con Santiago. De hecho, Di Martino compartió las imágenes en las calles de Londres en compañía de su hijo, el primogénito de Belén nacido de su matrimonio en 2013. La reacción “silenciosa” huele agujerosde Di Martino que parece tenerlo Anticuado Con su exmujer tras un interminable ir y venir que acabó este verano con la separación definitiva, la segunda tras el fin del matrimonio que llegó en 2015. Una vez finalizado ese periodo, también pareció que Belén Rodríguez recuperó la sonrisa gracias a Elio Lorenzoni, con quien no se descarta que lleguen pronto con él herejía Respecto a estas llamadas nuevas flores de naranja. Quién sabe si Stefano di Martino, ante la confirmación real, volvería a levantarse y mirar; En el caso de una boda, de hecho, la corista tendría que hacerlo primero. Finalizando el divorcio Con su exmarido para volver a casarse.