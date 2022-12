“Lo que me dijo antes de morir” – Libero Quotidiano

“antes de que se vaya me saludó Cuando llegué, me dice, la televisión cambió de color”: una conmovedora admisión de ese Cristiano Malgoglio no llegó Rafaela Cara. entrevistado semanalmente nuevocantante y presentadora del nuevo programa de Rai2 Mi casa es tu casa, quiso recordar al que él mismo llamó “número uno” hace algún tiempo. La Cara fue, entre otros, el anfitrión coordinador Mi casa es tu casa, que aquí en Italia se confía a Malgioglio.

“Eso es todo lo mejor Escuché, – continuó la artista, recordando las últimas palabras de su colega, – y me hace pensar que soy capaz de hacer mi trabajo. nuevoMalgioglio dijo: “Estoy seguro de que si ve mi programa, se reirá mucho”. Luego le confiesa que llevará a Raffaella en su corazón para siempre y que está seguro de que ella lo protegerá desde el cielo.

hablamos sobre Mi casa es tu casaDejó claro que el punto fuerte de la transmisión es la ironía, pero también el sentimiento que nunca falta. Luego de eso, se dirigió nuevamente a Rafaela, revelando: “La canción principal que canto con la banda española Vari Brava, es Bombshell y se lo dedico a ellaSin embargo, Malgioglio aseguró: “No quiero que se hagan comparaciones entre Cara y yo, solo hay una Raffaella y nunca habrá nada como ella”.