“Es mi fantasía erótica”, la que desafía a Fagnani – Libero Quotidiano

Enemigo de Drusila sin frenos Actriz, alter ego Gianluca Gori, revela lo inimaginable. ¿Un héroe? rey henry mintana. De hecho, es su fantasía sexy recurrente: “Amo a Mintana porque es lindo, sabe cómo hacerme reír”. Y el miguel santoro? “Un hombre obstinado, hacerle cambiar de opinión debería ser una hazaña. Pero también con Filippo Timmy…”.

De todas formas, hay muchos pretendientes para Foer y da igual que sean hombres o mujeres: “Desde que estoy en las redes sociales no le he contado los mensajes que me llegan. Son no es relevante aquí. Sin embargo, tengo una respuesta estándar que también envío a personas más serias”. Serás el primero en la lista.“.

El protagonista de la columna “Italianos” del Corriere della Serala expresentadora del Festival de Sanremo no oculta su franqueza: “digo lo que pienso sin ser agresivo. O por qué nunca digo “absolutamente sí” y “absolutamente no”, sino que prefiero decir “creo”, “en mi opinión”. De todos modos, creo que es bueno que una figura que también es famosa por su discurso (discurso de Sanremo, ed.) sobre la exclusividad, es decir, la importancia de aceptarse y ser uno mismo, esté al lado de Putin en sus búsquedas en Internet. Esto significa que también hay una necesidad de humanidad y tolerancia”.