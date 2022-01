“Paulo Callesano no se suicidó”, expareja Fabiola: Esperaba su oportunidad

Palacio de Fabiola, 43 años, aún ante sus ojos destellos de esos terribles momentos. Cuando a las 20.30 horas del jueves, insertó la llave en la cerradura de la puerta de su expareja, el actor. Paulo Callisanoy encontrarlo Él murió Acostado en la cama del apartamento de Cadlulu Road en Monte Mario, A Roma. Trató de deshacerse de él, pero fue en vano, por lo que llamó a una ambulancia. El cuerpo del hombre de 54 años ha transformado los medicamentos que estaba tomando para tratarse a sí mismo. Depresión. Un teléfono móvil, por otro lado, está en un sofá. Hay un detalle que Fabiola anota en su memoria: “La cerradura no estaba insertada en las vueltas”, recuerda. “Algunos dicen que lleva muerto al menos 48 horas, pero esto no es cierto. Había hablado con él el día anterior a primera hora de la tarde y el miércoles por la noche, a las 20.18 horas, Paulo hizo su último acceso a WhatsApp”.

Paolo Calisano falleció, tras escuchar a su expareja Fabiola Palese. La evaluación se realizará el lunes.

Paolo Callesano, investigación de homicidio involuntario: los fiscales ordenan una autopsia

¿Qué crees que pasó después de Fabiola?

“No creo en el suicidio en absoluto. No era propio de él. Vivió mucho y mucho para superarlo juntos y siempre se levantaba. En cambio, creo que simplemente no podía soportar todos los medicamentos que estaba tomando. tomando debido a su depresión. En las últimas semanas ha estado muy deprimido y las vacaciones de Navidad lo han estado molestando “, lo que solo se sumó a su sensación de soledad. Creo que le causó algunos problemas para tomarlo, bombardeando sustancias psicotrópicas, pero no con intención suicida “.

Paulo tuvo problemas con la cocaína en el pasado, ¿cree que la droga tuvo algo que ver con su muerte?

“¿Una medicina? No, como yo lo sabía y el vínculo profundo que aún teníamos, lo descarto. Pero, claro, ya no vivo en la misma casa que él. Estoy convencido, sin embargo, de que los gendarmes dejar en claro que no tiene nada que ver con él “.

Si la puerta de la casa no hubiera estado cerrada con llave en los estados, ¿quizás Paulo no estaba solo en el departamento cuando murió o alguien lo visitó un poco antes? En realidad, el fiscal está investigando la muerte como resultado de otro delito. ¿Cuál es tu opinión?

“Me parece difícil, prácticamente el criado y yo entramos en esa casa, pero las investigaciones lo comprobarán. Al no salir más, se dejó llevar y probablemente volvió a tomar benzodiacepinas en dosis altas para poder dormir. En octubre ingresó en una clínica por un problema de sueño, le dieron otro tratamiento, pero no dio los resultados deseados. Y luego pudo haber vuelto a esta adicción “.

Dijiste que Paulo se sentía muy solo. ¿esto es correcto?

“Paul ha sufrido mucho en su vida. Además de perder a su padre y a su madre, su formación jurídica le había pasado factura y su carrera se vio interrumpida. Episodios que le podían pasar a cualquiera y que, sin embargo, por su notoriedad, lo convirtieron en un monstruo. Tenían una tarjeta adjunta. El mundo del entretenimiento le había dado la espalda, pero quería una oportunidad de salvación que nadie le había dado. ¿sabes que?

¿Cuándo?

“Seguían mostrándole pequeños papeles o llamándolo solo para entrevistas hasta las lágrimas. Pero él se negó porque tenía una gran dignidad”.

¿Quién es Paolo Callesano?

“Una persona educada, sensible, generosa, limpia. Un poeta que continuó escribiendo hermosos guiones todo el tiempo. Dijo: “Si no me quieren como actor, al menos como escritor …”. En cambio, le cerraron todas las puertas en la cara. Estoy seguro de que si tuvo la oportunidad de recuperarse. En cambio, pasaron semanas y se sintió frustrado. Sobre todo, Paul era un hombre enfermo que no merecía ser mencionado sobre los acontecimientos del pasado, sino sobre cómo estaba ”.

¿Cómo fue tu relación actualmente?

“Único, único. Estuvimos juntos desde 2013 hasta 2019, pero incluso después de eso nos enamoramos incondicionalmente como amigos, lo sentimos todos los días. Ni siquiera devolvió las llaves de la casa. Deberíamos haber pasado juntos el Año Nuevo, como lo hicimos en Navidad, para expulsar el dolor que las fiestas nos inculcaron a cada uno de nosotros tras la muerte de mi hermano. Sus tíos ancianos que viven en Roma lo esperaban el jueves para almorzar y también estaban preocupados. El teléfono estaba apagado e incluso los de la casa no contestaron, así que decidí ir hacia él y entrar, pero solo después de tocar la puerta ”.