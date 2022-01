“Ya no siento los sabores”

videos mi Chiara Ferragni ha pasado año Nuevo en casa con sus hijos debido a los resultados positivos que se han encontrado en enfermedad del coronavirus. Los dos estaban asintomáticos, pero con el tiempo los síntomas fueron videos Empeorado: «No siento los sabores … – explicó – H Chiara Ferragni ¡¡Está limpiando !! “

Fidez y Chiara Ferragni (Instagram)

Fides, tras el nuevo año la situación empeora

videos mi Chiara Ferragni Dejaron claro que, poco antes de la llegada del nuevo año, se enteraron de que eran positivos. enfermedad del coronavirus. Los dos estaban asintomáticos pero ya durante la noche videos Se puso un poco peor. De hecho, el rapero anunció en la red social que poco antes del inicio del jardín de la cena en casa, comenzó a no sentir los sabores, e incluso los datos del oxímetro no fueron positivos.

Fides y Cena de Nochevieja (Instagram)

Las cosas no han cambiado esta mañana cuando videos Regresó a las redes sociales para informar a sus seguidores de su estado de salud, olió el olor a trapo sucio y confirmó: “Nada … no siento los sabores”. A pesar del avance del virus, el rapero no deja de burlarse de su esposa. De hecho, al entrar al baño y encontrarla inclinada para limpiar el lavabo con los productos y recuperarlo con su teléfono inteligente, exclamó con una risita: “Oh, Dios mío, chicos, qué está pasando, el fin del mundo está cerca. “… Chiara Ferragni Limpia … todos nos topamos con bunkers.

