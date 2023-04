Rueda de prensa de Ranieri: “El fútbol también se compone de estos partidos. Los chicos se llevan muy bien y eso es importante”.

Rueda de prensa de Ranieri: el técnico del Cagliari responde a las preguntas de los medios tras el partido contra el Frosinone

(Emmanuel fue enviado primero a la sala de prensa) – claudio ranierientrenador Cagliariinterviene en la rueda de prensa posterior al partido vs Frosinona En Unipol Domus. Cagliari Noticias 24 Sus palabras vivas siguen:

Frosinone y Manco – “Siempre lo intentamos, no logramos hacer más gracias a los oponentes. Nuestra prueba estuvo bien, pudimos haber ganado pero también perdido y nos hicieron pasar por un reinicio difícil. Bonitos y compactos y no pudieron salir de la primera parte. En la segunda parte metieron buenos jugadores y nos hicieron daño. Mancuso sintió dolor, paró a tiempo pero pasado mañana será evaluado.

Episodios – “Desde el banquillo no veía los aros de penalti. Cuando ves quién marca goles en un equipo y extrañas a alguien como Pavoletti, puedes pedirle a otros que marquen goles. Creamos mucho, pero no tenemos el instinto de ataque que solo tiene Lapadula. Me gustaría jugar de dos pero Pavoletti aún no está listo, Brillik aún es joven pero nos puede ayudar»

vientos – «No creo que Frosinone nos tenga miedo, el viento les ha preparado. Son físicos y buenos para quedarse atrás. El viento secó la hierba y se deslizaron dos veces frente a la puerta. También nos acercamos al registro de una manera audaz”.

Makombo – “Estaría en los equipos grandes si fuera perfecto, hoy ha dado muchos balones de pie. Me vuelve loco cuando la juega de espaldas. Lo hizo genial como todos contra los capitanes, fallamos el gol. ganar lo importante es sumar puntos”.

Gancho y Brillante – “Falco estuvo dos semanas bien, lo elegí para que la dupla con Mancuso pudiera crear problemas y lo logramos siempre que estuvieran juntos en el campo. Le pedí a Prelec que ayudara por la derecha”

fósforo – “Siempre veo el vaso medio lleno, analizando lo que hay que mejorar pero me siento muy satisfecho. El fútbol es raro, ganamos cuando jugamos mal, el fútbol también se compone de estos partidos. Los chicos se llevan muy bien y eso es importante”.

grueso – “Han construido un gran equipo con un gran entrenador, se merecen el trabajo y les deseo lo mejor para el próximo año”.