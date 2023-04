Juventus, Allegri: Kane está fuera, Vlahovic está presente y Pogba no está listo. ¿Criticar mi juego? Hay mejores entrenadores…’| primera página

entrenador Juventus, Massimiliano AllegriHabló en la rueda de prensa para presentar el reto al que se enfrentarán mañana los bianconeri Sassuolo.

Por ahora, solo puedo decir que no creo que Ken esté disponible, estaba asustado ayer. A los demás tendré que calificar cuando los vea, el partido del jueves tomó mucha energía. Nuestro equipo está en buenas condiciones físicas. Hoy evaluaré quién debe jugar el campo.

Paraíso – “Son dos situaciones diferentes. Paredes está en forma y listo para jugar. Pogba aún no está listo para jugar”.

SZCZENSY – “¿Chesney? Hablaré con él hoy y si está tranquilo y calmado vendrá con nosotros, sino le daré un día libre. Ha tenido mejoras importantes desde que llegó a la Juventus. Es uno de los mejores porteros que hay”. Ella es en cuanto a fiabilidad y presencia en el campo. ‘Dentro del juego'”.

defensa – “Bremer tiene dolor de garganta, hemos jugado muchos partidos y vamos a ver cómo lo hace. Si no, están Rugani y Bonucci, Leo también vuelve al grupo”

Frattice-“Es jugador del Sassuolo y juzgar a otros jugadores no siempre es agradable. Recuerdo ir a verlo con Monza y me llamó la atención ese niño pequeño que corría por todos lados en la cancha.

Sassuolo – “El hecho de que estoy en buenas condiciones técnicas y físicas no cambia. Tenemos que intentar volver a ganar porque perdimos en Roma. Tenemos un período de 15 días muy importante con dos partidos de Copa de por medio”. .”

clasificación- “Será un partido difícil. Aún tenemos al Atalanta 4 puntos en la clasificación que se está escribiendo, pero dados los 15 puntos superamos ayer a la Lazio en la clasificación de campo y tenemos que ganar para superarlos. Quedan 9 partidos , hay 27 puntos disponibles y también queremos mejorar la clasificación del año pasado”.

15 puntos – “Empecemos con el Sassuolo y luego pensaremos en el Sporting. No se me ocurre más. Queremos llenar mayo de partidos que supongan la final de Copa y las semifinales de la Europa League”.

el juego – “Respeto y escucho las opiniones de todos. Me cuesta mucho ver a mi equipo y mucho menos a los demás. Lucho con mi equipo, no puedo dar consejos sobre cómo hacer que otros equipos jueguen. Lo han logrado… “.

de logo – “Veremos mañana si Berardi está o no. De Sciglio no estará porque se entrenó ayer y no se encontraba bien. Hay jugadores menores de 23 años que pueden reemplazarlo”.

extranjeros- “¿Palabras de Mancini? Debo decir que hablo muy poco y es una de las pocas cualidades que tengo. Mancini es el entrenador de la selección y creo que está haciendo un buen trabajo, entonces no sé cuántos jugadores italianos están jugando”. o no en la Serie A”.

ataques – “Valhovic jugó media hora y está en buena forma. Estará en el partido de mañana. Tengo que ver cómo está Di María hoy. Keza jugó muy bien los 90 minutos, pero no tiene que estar satisfecho. Muy amplios márgenes de mejora y calidad es difícil de encontrar Milik es mejor y puede confiar en él

POGBA – “Ayer hizo 20 minutos muy intensos al final del entrenamiento. Hoy veremos cómo lo hace. Solo puede mejorar. Creo que crecerá desde ahora hasta el final del torneo”.

