Calciopoli Inter, se acabaron las llamadas telefónicas de Moratti y Facchetti

(Artículo 27 de julio de 2011) Análisis de los documentos originales, es claro que el núcleo carabineros conducido b Orcio Ley “especial” sobre objeciones Calciopoli 2006 . De hecho, en el Código 12, había cuatro grados de importancia que distinguían cada llamada telefónica: Bueno, muchos hallazgos importantes no se comunicaron a los fiscales. Ejemplo: facetas Bérgamo W Moratti -Bérgamo, en la leyenda del valor de los “tres bigotes rojos”, igual que un bigote ondulado . Pero el técnico de la Juventus fue enviado a los jueces, y el Inter de Milán no…

¿Las llamadas telefónicas de Moggi Paparista que absolvieron al técnico de la Juventus? a la deriva

Y eso no es todo: también hay cuatro llamadas telefónicas sobre el caso paparista, que “absolvieron” a Moggi de “secuestro” en el estadio, y fueron sancionados con doble bigote amarillo: eso significa que fueron escuchados y considerados dignos. Pero ni siquiera estos han sido trasladados al Ministerio Público. Primer ministro naruchi Se expresó con estas palabras durante la sesión: Nos guste o no, nunca hay llamadas telefónicas Bérgamo y parito con mr. Moratti”. Estaban allí, pero no se los enviaron…