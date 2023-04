Transmisión en vivo Roma-Udinese 0-0: Mira la transmisión en vivo del partido

Roma – Conquista los tres puntos para consolidación Tercer lugar en orden Se extiende sobre Milán y, por lo tanto, se presenta en su mejor momento al regresar. Cuartos de final de la Europa League ante el Feyenoord. este es un objetivo Roma José Mourinho Que hoy (domingo 16 de abril a las 20.45 h) Recibe al Udinese en el Olympico En el partido válido para el día 30 de liga. bajo la directo Del partido…

21:15

30′ – La Roma está bajo presión constante

Los giallorossi siguen presionando, en un intento de atrapar a Belotti, que luego insistió demasiado y fue detenido. Cristante volvió a la cancha, como un golpe, con turbante.

21:10

25′ – Se para el partido en el Olympico

Brutal batalla aérea entre Success y Cristante, quien parece haber pasado lo peor. Mourinho mandó a calentar a Matic.

21:07

22′ – ¡La Roma está cerca de marcar!

Un cabezazo maravilloso de Mancini después de desarrollar un tiro libre y un reflejo maravilloso de Silvestri, ¡quien le negó la ventaja a Roma!

21:05

20′ – Roma, poca precisión

La Roma dominó el partido, pero hubo poca precisión en el último tercio del campo.

21:00

15′ – Wijnaldum se enciende y Roma se hace más grande

Tras un comienzo tranquilo, Wijnaldum empezó a crecer y, con la Roma, el holandés realizó dos actuaciones supremas en el área del Udinese, poniendo en crisis a la defensa friulana.

20:55

10′ – Primera ocasión del Udinese

El partido continúa en el mismo escenario, con el Udinese cerrando las líneas de pase a la Roma y estirando hacia adelante lo más rápido posible. Intento de Samardzic que busca un balón alto y redondo.

20:50

5 ‘- arranque equilibrado

Udinese está bien posicionado en el campo y no deja de atacar, la Roma atenta está lista para reiniciar.

20:45

1′ – ¡Fuera Roma Udinese!

¡El signor Giua comienza las hostilidades, comenzamos en el Olimpico!

20:40

Estandarte para peregrinos

Además de los aplausos, el Sur le dedicó una pancarta a Pellegrini: “Para bien o para mal, un capitán sigue siendo un capitán(.leerlo todo)

20:35

Mourinho: “Si no hay arte, sacaremos otras cualidades”

Antes del partido de Mourinho:Cuando juegas en Europa sufres un poco, pero yo prefiero seguir jugando en Europa. Udinese se ha estado preparando toda la semana y tendrá energía para gastar, pero estamos listos para eso. Jugaremos en equipo para suplir las ausencias, si falta el arte (Dybala, ed.) Podemos recurrir a otras cualidades, podemos ganar“.

20:25

Belotti: “Muchas ganas de ayudar a la Roma”

“Lupus in Fabula”, interceptado por los micrófonos de Dazn, no Gallo Belotti Hablamos del objetivo de la abstinencia: “Es un estímulo, no una carga, tengo muchas ganas de ayudar a la Roma a ganar y espero contribuir también a los logros.“.

20:20

Belotti y Success, registrarse para cancelar

Los dos delanteros que más partidos han jugado en la Serie A sin marcar pero se han enfrentado en este partido: Isaac El Najah del Udinese (28 partidos) y Andrea Belotti de la Roma (23 partidos)

20:15

Dos ausencias en el último minuto de Sottil

Un repentino ataque de gripe priva al Udinese de dos jugadores importantes en el último momento: la salida de Beto y Arslan.

20:10

Ovación al Capitán Pellegrini

Hubo quienes temieron ser abucheados después de la actuación en Rotterdam y, en cambio, el Olympico dio la bienvenida al capitán Pellegrini al campo mientras él y el equipo comenzaban a prepararse.

19:53

perfiles oficiales

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Wijnaldum; Hajjaj de El Shaarawy; Bellotti. todos. Mourinho

Údine (3-5-1-1): Silvestri. Rodrigo Becao, Bijol, Pérez N.; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereira. éxito. todos. preciso

19:40

El comienzo de los Juegos Olímpicos está lleno.

Las gradas empiezan a llenarse, una tarde fresquita en el Olimpico, con vientos no tan suaves por momentos. Los reflectores ya están funcionando.

19:30

Roma Udinese cierra su 30ª jornada

El aplazamiento del Olímpico entre Roma y Udinese cierra la trigésima jornada de la primera división, a la espera de otra venta en las gradas, y próximamente estarán disponibles las plantillas oficiales.

Roma, Estadio Olímpico