Otra derrota, pero al menos con corazón y dignidad. Super Young Bianconeri, de Allegri La desconfianza y las calificaciones están lejos de la realidad. Su asiento está en una pendiente. No solo Meriti y Vagioli: escribe este nombre

De Andrea Bosco





Así será la Liga Europea. En febrero, después de la Copa del Mundo. Juventus, que ganó en la Liga de Campeones cinco derrotas en al menos seis partidos contra el Paris Saint-Germain, jugó con corazón y dignidad. Perdió por analogía, contra una formación cuyos valores artísticos son demasiado altos para los estándares actuales de Madama. Pero luchó. Federico Chiesa volvió a casa (para formación inevitablemente aún no), feliz de aplaudir ya durante el anuncio de las formaciones. Principalmente contra el poderoso Príncipe de París Saint-Germain (el archienemigo de la Premier League y el compañero de bocadillos de Ceferin), Andrea Agnelli se encargó de sí mismo: limitar a los franceses al fenómeno Mbappe y al viejo dragón Messi en el segundo lugar en el grupo detrás rampante Benfica: en la segunda ronda los franceses se enfrentarán a poderosos rivales. Provocar una diferencia objetivo negativa.





El guerrero de la Juventus, pese a las 12 ausencias, la última de Kane, se vio interrumpido por el habitual descontento muscular en los entrenamientos. Juventus con tres jugadores jóvenes en el campo: Gatti (que pagó el precio de Mbappé, pero aguantó a largo plazo), Meretti (que será centrocampista con al menos 5/6 goles en el torneo cuando ajuste su portería) y Fagioli, cuya actuación le hizo decir (con razón) Para los que entienden: ¿Verratti quién? Durante varios minutos jugó el argentino Barrenechea, un metodista con actitud defensiva. Escribe este nombre: lo encontrarás con el vestido de la protagonista.





Ahora espero que nadie venga a decirnos que “Allegri está despidiendo a los jóvenes”. esto no es verdad. Allegri se vio obligada a reclutar hombres jóvenes. Y si avanza a ese ritmo (con 16 de sus molestos lugartenientes cuyos desastres son ahora visibles e intolerables en la Enfermería de la Juventus), tendrá que enviar también a algunos chavales del plantel de Montero. Esto es ante el Paris Saint-Germain después de que cayera por dos goles, para variar, empate en la vuelta.





Ahora Allegri (quien tenía razón al decir que estaba enojado, pero sabía cuánto los fanáticos estaban con él, por el juego y por sus muchas decisiones incomprensibles) tiene dos posibles caminos por recorrer. O confíe en algunos equipos viejos (Bonucci lo hace bien con el PSG, pero Alex Sandro, Cuadrado, Rabio ‘coco’ es definitivamente revisitable) para el resto de la temporada. O seguir creyendo en la juventud.





Evidentemente, el atributo de la Iglesia, María, a Pogba, una vez restaurada, no puede discutirse. Pero, aunque los jóvenes no son campeones, sino excelentes jugadores, no hay que olvidar que Rabiot fichará definitivamente por otro club en enero. Di María regresará al final de la temporada, como se anunció en Argentina. Cuadrado y Alex Sandro estarán retirados. Quizás con Rojani. Esto sobre los jóvenes no es una discusión sobre “lana de cabra”. Es bien sabido que los jóvenes no tienen – por el momento – la experiencia necesaria para ser propietarios permanentes. También está bien establecido que la combinación correcta es combinar dos o tres a la vez con jugadores experimentados. Pero es igualmente cierto que Allegri debería leer “Culpa”. La desconfianza resultó inapropiada. Sus valoraciones (como hombre que entrena al equipo a diario) distan mucho de la realidad. Selecciones de clubes (creo que por consejo del entrenador) cuestionables. Aparte de los que tiene en casa (Fagioli, Gatti, Meriti, Elling, Soleil) Ruffella y Ranoccia Monza lo están haciendo bien. Y con ellos Pellegrini en Alemania, de Winter, Cambiasso. El propio Zacharias, que fue despedido precipitadamente por (Allegri), le hizo hueco al Chelsea: tenía que volver a la Juventus en enero. Por lo tanto, no será. Rechacé a todo un equipo. La Juventus está tapada por la portería. Pero si obtiene el Carnesecchi, tendrá una alta probabilidad. Probablemente el mejor de Italia, en las previsiones futuras.





Es la defensa la que tendrá que reforzar la Juventus. Bonucci podría continuar como un padre noble y como capitán del vestuario (a menos que los desacuerdos con Allegri lo impulsen a irse), con suerte Bremer crecerá. como Gatti. Y aquí: El “joven listo” en defensa de la Juventus sirve como pan tras la despedida de Chiellini y la venta de De Ligt. Más (lamentable para mí) de la protección de Conte vigente en el Tottenham. ¿Y el asiento? Allegri se encuentra en un plano inclinado. Jugarás la reconfirmación (neto de su contrato garantizado) día tras día, partido tras partido. Estamos en confrontación. Un juego en el que ni siquiera un habilidoso jugador de póquer como Allegri puede permitirse el lujo de farolear. próximo paso. Enterrar.





No hacía falta, pero la habitual salida repentina de Moratti Massimo en el Calciopoli, subió la moral. La carrera durante décadas fue entre oponentes que no se soportaban. Los vítores entre las facciones siempre están calientes. Viejo óxido. Pero contra el Inter “el rencor” siempre está organizado. Debido a ese empaque, no hay forma de eliminarlo de la interfaz de Entrevista. Por lo tanto, la carga de nueve cargas. El expresidente Kobule Gigli afirmó (si todavía hace falta) que “el Inter hizo desaparecer los archivos de la investigación”. y así. Sobre este tema, repito la pregunta: ¿saben en Turín que hay un tribunal en Estrasburgo?