Frijoles, pies de oro: la tercera pista en... Juventus-Inter

Turín – la tercera prueba, que por definición constituye prueba, alegre Espero llegar el domingo por la noche contraEnterrar. Mientras tanto, los dos primeros se extendieron por el camino de Nicolás Fagioli Es más que una simple coincidencia. Porque un gol como el que marcó el pasado sábado en Via del Mare contra su equipo no fue anotado por casualidad Lychee. Porque, sobre todo, una actuación como la que brindó el joven de 21 años la noche del miércoles desde Piacenza frente al acorazado Paris Saint-Germain ya no está en disputa desde cero. No se trata sólo de sentir a simple vista, de percibir en la piel, mientras el director se inclinaba y bordaba en medio del campo entre ferrattia Messi es un Mbappé. Para devolver el valor del juego anterior de Cremonese, en el campo por solo 59 minutos en la temporada hasta la semana pasada, Son números realmente fríos.. Los que -tras la prueba del equipo alentador pero perdedor- se coronan con la aportación del Juventus ‘Cantrano’, que madura bajo el sol de Vinovo desde 2015. En presencia de uno de los principales candidatos al triunfo del conjunto juventino. Liga de CampeonesEn primer lugar, Fagioli mostró una figura de escándalo, magnetizando durante la etapa de construcción de una maniobra al punto de tocar hasta 73 balones en 88 minutos sobre el campo. y cómo. Sí, porque el centrocampista nacido en 2001 intentó 61 pases y completó 59, logrando el 97% de los aciertos teatrales. No necesariamente trivial, y no todo es horizontal. El número 44 fue en realidad protagonista de 3 carriles principales, más 7 balones largos que llegaron a su destino en muchos intentos. Aquí la media sube un 100%, al igual que los centros desde la banda y los regates en el centro del campo: 1 a 1 en ambos casos. Los números que enmarcan un partido están al borde de la perfección -con Juventus frente a un equipo al que le gusta dejar jugar al contrario y dejar espacio, claro, pero que al mismo tiempo vive arriba frente a la competencia por el promedio técnico de intérpretes-, embelleció con sólo dos balones perdidos de cara a 6 duelos ganados en medio campo. Con músculos y personalidad, las armas no siempre están en la aljaba de un chico que se renovó con juventus Hasta 2026.