MotoGP Austin, Bagnaia miserable: “Es difícil seguir así”

Hay mucha amargura en el rostro de Pecco Bagnaia Después de la carrera en Austin, es fácil entender por qué. Después de todo, la cuota cero pesa una tonelada en la moral de los piamonteses, que una vez más vieron desvanecerse un resultado potencialmente excelente en unos momentos, por deslizamiento.

Es difícil aceptar todo esto. – Pecco abre – Como es Caer sin razón por segundo fin de semana consecutivo. Le puse la cara, porque yo soy el pasajero y si choco, cometí un error, pero sería bueno que entendiera cuál fue mi culpa. Esto es lo que le preguntaría a mi equipo: no veo cómo es posible Haz 60 u 80 vueltas de la misma manera solo para chocar el día de la carrera, sin hacer nada diferente. Me gustaría saber eso”.

Bagnaia lidia con una ‘actitud extraña’

Los piamonteses de Ducati hablan con el corazón abierto, buscan respuestas y, como en la etapa más compleja de la temporada pasada, Serenidad.

“En la última carrera llegué a mojado, donde era más fácil pasar el límite, así que podrías haber estado allí. Hoy no entiendo qué pasó y no sería capaz de hacerlo. Me pongo raro situaciones, lo que me hace raro. Espero que entiendas, ¿por qué no eso? Es muy difícil seguir adelante. Están cerca de una liga, pero si consideras que Eliminé 45 puntos en dos GP, no es lo mejor”.

En conclusión, también hay espacio para un pequeño análisis Neumáticos y pistasin querer buscar una excusa.

“La pista ha empeorado desde el año pasado, pero fuimos los más rápidos. Hoy todos elegimos lo duro, Pero tal vez hace demasiado frío para usarlo: quien lo usó y terminó la carrera lo hizo mejor de todos modos”.

Moto3, Tonucci ganó como Principal en Austin con Ortolà