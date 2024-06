Posibles formaciones, dudas y certezas de Spalletti. Tananay ataca a los Azzurri

Luciano espalettis Estaba muy claro: si dejas el balón en mis manos EspañaSale con huesos rotos. Un traje de Armani está bien, pero si es necesario hay que ensuciarse. y palabras de la fuente Ellos son quienes entienden plenamente la evolución del “gaming”.ItaliaPrimero con Mancini y hoy con el exentrenador del Napoli. “Italia es muy similar a nuestra selección nacional – dijo el entrenador Faurie Ross – ha cambiado desde que Spalletti estuvo allí, es un equipo muy joven y competitivo, es un poco como mirarnos en el espejo. Estamos creciendo y tratando de trabajar juntos. , será un desafío equilibrado y de muy alto nivel”.

España se confía en los 11 primeros partidos

Al entrar al campo, España debe confirmar la misma alineación que debutó en esta Eurocopa (triunfo 3-0) Croacia). rodri Se recuperó de los problemas que afrontó ante los croatas, Sin puerto Vuelve a estar disponible pero debería empezar desde el banquillo. Álvaro liderará el ataque español morataA quien Spalletti le dijo palabras importantes en la rueda de prensa: “Entre sus delanteros, es el mejor en profundidad de ataque, produce cifras importantes en metros totales y ataca varias veces detrás de la línea”.

Spalletti piensa en sorprender a Cristante

Lo mismo se aplica a Italia: en el entrenamiento de esta tarde, Spalletti probó los mismos 11 jugadores que en su debut.Albania. Todas las sudaderas están disponibles. También existe la hipótesis de un posible cambio en el centro del campo, con la inclusión de Cristante (en lugar de Pellegrini en sustitución de Fratesi). Jorginho y desplazamiento camilla Unos metros más adelante. En defensa avanzamos hacia la confirmación de la línea desplegada contra Albania. Calafiore (Variante para zurdos) está en el medio junto a él. palosDi Lorenzo (Darmian sería la otra solución) por la derecha y marco A la izquierda. Scamaka en ataque, aunque Retegui ha sido puesto a prueba en algunos entrenamientos. Detrás del centro de la diosa adelante, iglesia Y Fratesi.

Tananay visita a los Azzurri

En vísperas del partido entre España e Italia, la selección tuvo una suerte especial antes del último entrenamiento en el estadio Heimberg de Iserlohn: contó con un cantante. tananayque llegó a Alemania para actuar en el escenario de la “Casa Azzurri” pero quiso saludar uno a uno a los héroes de la misión azzurri hacia la Eurocopa 2024, Tananay habló con el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, ​​Gabriele. Gravina Y con el jefe de la delegación, Gianluigi bufónLuego el técnico estrechó la mano de Spalletti y de los jugadores. Por la noche, encuentro en Casa Azzurri para el concierto programado por “Radio Italia Live Speciale Casa Azzurri”.

España-Italia, balance de precedentes

Tres partidos valen para uno. mundodos veces uno contra el otro en Liga de las Naciones En las eliminatorias del Mundial, sólo un partido de la Copa Confederaciones. Para los amantes de las estadísticas: seis victorias españolas, cinco victorias italianas y cuatro empates. En tres ocasiones se utilizó la lotería de la tanda de penales para determinar el ganador: solo sonrió una vez para los azzurri y fue letal para Italia en dos ocasiones. Si restringimos los datos únicamente a la competición europea, el equilibrio cambia ligeramente: Italia se impone en tres ocasiones, España gana dos veces y el mismo número de empates. Teniendo en cuenta los partidos amistosos -un total de 21- y los cuatro retos olímpicos entre 1920 y 1928, el total de partidos entre Italia y España asciende a cuarenta. Porque a los 25 juegos mencionados hay que sumar quince más. Los que más importan.

El Rey Felipe de España estará presente en las gradas

Estar en las gradas rey felipe España con motivo del partido de Italia contra la Roja en la Eurocopa de fútbol mañana por la tarde en el estadio Gelsenkirchen Donde habrá casa llena. Serán al menos 11.600 aficionados italianos, los que compraron entradas con prioridad reservada para los miembros del programa Vivo Azzurro. También habrá 11.600 españoles en unas instalaciones con capacidad para 50.000 personas en la Eurocopa 2024. El sector designado para los aficionados italianos será el sureste.

Italia se clasifica para octavos de final si…

Después de vencer a Albania en su primera aparición en la Eurocopa 2024, Italia, también gracias al empate 2-2 entre Albania y Croacia, consiguió el primer punto del partido para asegurar la clasificación a los octavos de final: con los tres puntos ante España, los Azzurri Tendrá la certeza matemática no sólo de clasificar, sino también de prioridad. En caso de empate o derrota contra las Furias Rojas, un empate con Croacia en la última ronda sería suficiente para asegurar el segundo puesto.

Fabián Ruiz: Di consejos sobre Spalletti

“Spalletti ha considerado bien el asunto sin necesitar mi consejo”. Y así el centrocampista español, Fabián RuízDurante su carrera conoció al actual técnico italiano en Nápoles. “Sabemos quién es el entrenador. Le gusta mantener el balón, presionar alto, quiere robar el balón a los rivales y conservarlo. Tienen jugadores de calidad. Espero un equipo fuerte y agresivo. Será muy difícil. ” “Tendremos que concentrarnos desde el primer minuto porque ellos son realmente fuertes”.

Fabián Ruiz: Amo Nápoles y tengo muchos amigos allí

Según el centrocampista Paris Saint GermainItalia está entre los candidatos a la victoria final. “Italia siempre puede competir en todos los torneos. Será un partido muy equilibrado y con mucha intensidad. Son fuertes a nivel táctico y tienen regateos de calidad. Tal vez en el pasado no siempre tuvieron el deseo de controlar el partido. ” Pero con Spalletti es diferente”. Finalmente, pasando Nápoles: “Estoy feliz de que hayan ganado el título de la Liga italiana, soy un gran seguidor de la ciudad y del equipo. Tengo muchos amigos allí y estoy feliz por Spalletti y los jugadores. Hablo mucho con Di Lorenzo. Intercambiamos cartas. Vivimos muchos momentos hermosos en Nápoles. Tengo muchas ganas de conocerlo a él y a Spalletti”.

También se prepara un pecador: Enviaré un mensaje a Alcaraz.

Entre los fans VIP más feroces se encuentra sin duda Yannick kafir. La tenista número uno del mundo, que juega sobre el césped de Halle, Alemania, antes de su partido por el Campeonato de Europa en Gelsenkirchen. “Me encanta el fútbol, ​​lo jugué cuando era niño y no me perderé ningún partido de la selección nacional en el Campeonato de Europa – explica el tenista de Siesta Val Pusteria – pero lo veré solo, porque me importa mucho. mucho, y en estos casos necesito urgentemente mi propio espacio”. amigo rival Carlos Alcaraz Llegó a pedir que se cambiara la hora de su partido en Queens para poder ver el partido. Así, cuando Sinner le pregunta si enviaría un mensaje a su amigo en caso de una victoria italiana, primero lo niega pero luego, riendo, no lo descarta: “No, yo nunca haría eso… Quizás .”

España e Italia, posible alineación

España (4-2-3-1): Unai Simón; Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Pedri, Nico Williams; Morata. Entrenador: De La Fuente

Italia (4-2-3-1): Donnarumma. Di Lorenzo, Bastoni, Calafiore, Demarco; Jorginho, Barilla; Chiesa, Fratesi, Pellegrini; Escamaka. Entrenador: Spalletti

mandar: Vincek (Eslovenia)

Italia, este es el plan de Spalletti para vencer a España