Al-Shrubini viaja a España y la Juventus no renuncia a Morata | primera página

Serán muchos los motivos para que Federico Cherubini viaje a España. Barcelona sugirió a Clement Lenglet, por ejemplo. Aquí es donde todavía se encontraba Ángel Di María (y Nahuel Molina) Argentina. Habrá parcelas y hay mucho, entonces. Pero el motivo que convenció a la Juventus de volverse a España es uno, al menos a estas alturas: Álvaro Morata. siempre lo es Sí, porque en este mercado de mil prioridades entre comprar y vender, mientras la elección de Vice Vlahovic con varios Giovanni Simeone, Arik Milik y Marko Arnautovic para ver subir y bajar sus precios, el propio Morata sigue siendo la primera opción para Allegri a la hora de llega a un jugador capaz de apoyar a Dusan y sacrificarse por su lado. Así que la Juventus vuelve a tener una misión, retomar el contacto (en realidad no roto) con el Atlético de Madrid y entender cómo tratar de encontrar una solución que satisfaga a todos. la situación – El primer punto, la Juventus dejó caer la opción de rescate por 35 millones Y lo dio a conocer en tiempos inesperados para el Atlético. En segundo lugar, el Atlético rechazó la oferta de 15 millones más de bonificación de la Juventus por el remitente. Quien ahora está comenzando a enviar nuevamente, también gracias a un mercado que estaba estancado alrededor de Álvaro: Arsenal se vuelve hacia otros blancos (ver Gabriel Jesús) y sin los héroes, la idea de volver a Londres nunca digerida convence cada vez menos a Morata, Barcelona No lo olvida pero ahora centra todos sus esfuerzos en dar paso a Robert Lewandowski. Luego, la Juventus volverá a intentarlo, aun sabiendo que sus condiciones no cambiarán o cambiarán un poco, quizás sugiriendo contrapartes que Allegri considera redundantes. Mientras que el Atlético por su parte, aún sabiendo que tiene que bajar de los 35 millones de ofertas, por su cuenta sabe que no puede aceptar ofertas por debajo del umbral de los 25-27 millones.. Así que manos a la obra, el juego sigue abierto para Morata, ahora se juega una nueva vuelta en España.