Inter, Marotta asegura a Inzaghi que mientras tanto “combina” a Bellanova y Aslani

Top list para evaluar todas las hipótesis del mercado para fortalecer el equipo

allá Firmar un trámite de renovaciónEl anuncio vendrá pronto. Presencia en sede Simón Inzaghi Ayer sirvieron más que nada para hacer juntos un nuevo punto en el mercado.CEO Beppe Marotta (Además, Chivu y Primavera felicitan a los chicos que llegaron a Viale della Liberazione con un Scudetto). los Entrenador del Inter Dio el visto bueno a la condena de aceleración a Bellanova y Aslani, ala derecha y diputado Brozovic respectivamente, jóvenes con una perspectiva de bajo costo y salario que les permita respetar los indicadores de los dueños. con Cagliari Wamboli Las negociaciones avanzan positivamente, con posibilidad de concluir en poco tiempo.

le dijo eso a Mkhitaryan Todo listo -el propio Inzaghi ya había tenido la oportunidad de hablar con el armenio, explicarle las ideas que tenía que utilizar- y luego evaluar Dybala Y para las salidas. En cuanto al argentino, la situación siempre es la misma: Marotta tiene al jugador del sí, y las salidas de Vidal y Sánchez marcarán el trato, marcará la agenda de la operación. En cambio, para ganar “dinero”, los sustantivos son básicamente de Pinamonte y Sensi – Ambos tienen el interés de Monza – y también guiños para galliardini – También está la Fiorentina – pueden abrirle puertas a alguien Ederson – Salernitana “dispara” sin importar qué tan alto, más de 20 millones, o incluso Loftus-Cheek dejó Chelsea. aquí tampoco BremerSin embargo, se está jugando un juego complejo: la autofinanciación de Suning limita inevitablemente las expectativas. En cualquier caso, Inzaghi tiene la seguridad de que el “núcleo duro” del equipo (como dijo el propio Marotta) no se verá comprometido: en el Inter, de momento, no hay la menor intención de privarse de pilares tan básicos como Bastoni. o Lautaro, por así decirlo. En cambio, mientras lleguen ofertas importantes (de momento nada oficial, solo intereses extraoficiales), se harán valoraciones por de frij (Caduca en un año) y tal vez por un período dumfries Esto garantiza ganancias de capital seguras y significativas. Capítulo Lukaku finalmenteLa situación no cambia, el belga quiere irse del Chelsea y sobre todo quiere al Inter. Depende de él liberarse y lo intentará, o realmente entenderá si hay posibilidades de hacerlo, en estos días, tratando directamente con el club y con el pequeño y adorable Tuchel.