Debut del lunes para Sonego (5 p.m. en TV)

Lo primero bueno de Lorenzo Sonego en “Boss Open”, Campeonato ATP 250 con una bolsa de premios total de 692 235 € que se juega en los campos de hierba de Stuttgart, Alemania, Uno de los dos eventos (el otro es s’-Hertogenbosch) que abre la temporada de tenis sobre el césped.

27 años de Turín, 32 en orden y sexto favorito en siembra, 75 venció a 62, En una hora y 17 minutos de partido, Francés Benoit Bayer, 80 ATP.

No había precedentes entre los dos. El partido duró básicamente un set. Lorenzo tuvo un mal comienzo en el descanso inicialmente con una doble falta pero el avignon de 33 años le devolvió inmediatamente el favor (1-1). El piamontés volvió a perder el servicio a cero en el quinto juego, y el francés se salvó en el siguiente (4-2) y defendió la ventaja hasta el 5-3, luego la interrupción que supuso cinco juegos seguidos para el jugador de 27 años. -antiguo. Del Torino, que aseguró el primer set por 7-5 y empezó con buen pie también en la segunda parte. El francés paró la sangría (1-1) y también se mantuvo relativamente tranquilo, pero tras romperse en el cuarto juego (3-1) con la cabeza abandonó el partido y sin arriesgar nada, Lorenzo cerró 6-2 al segundo. útil. una bola.

“Es mi primera vez aquí, pero me alegré al instante. – Comentó Hot Blue – Me encanta jugar en el césped, incluso si la transición del suelo al césped no es nada fácil. Al comienzo del partido tuve algunos problemas porque nunca antes lo había tenido, pero sabía que podía jugar increíble, luego me separé y todo fue a mejor”.

en la segunda ronda – Miércoles – El alemán Sonego encontrará a Jan-Lennard Struff al otro lado de la red, 103º de la clasificación, en el marcador gracias a un comodín, que nunca se había encontrado en su carrera. El jugador de 32 años de Warstein en Stuttgart se jactó de llegar a la semifinal de 2019, pasando por Berrettini y luego por el ganador del torneo.

En cuanto a Sonego sobre hierba, en Antalya en 2019 (al anular el punto de partido ante el serbio Kikmanovic en la final), los piamonteses conquistaron su primer título ATP.