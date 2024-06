“Exageradamente lo pintan como un santo”.

Como para Jimbo TampereTambién por Tomás seríael pionero de la natación azul y dorada en Juegos Olímpicos de París Es más que una idea fija: es una obsesión. poseedor del récord mundial 100 espaldasSe saltó el Campeonato Mundial para concentrarse en los Juegos, y esperar su medalla, que casi da por sentada, puede compararse con esperar este fenómeno. Yannick Siner En tenis. Porque después de todo, ambos son número uno en sus deportes y tienen la misma ética de trabajo.

“Tal vez sí – admite al periódico Corriere della Sera – aunque creo que todos los campeones lo tienen. Ahora lo único que le importa es. ExageradoÉl lo dijo primero, aunque limpió las líneas del campo. Parece ser un santo. Mi modelo a seguir es Nadal Pero me gustaría conocer a Yannick, tenemos la misma edad y cuando él gane yo también quiero ganar. Cuando era niño jugaba tenis”.

Lea también: Jannik Siner desmantela la red: el servicio “atómico” en Halle

Honesto y directo hasta el punto de sorprender y casi irreverente, Ceccon apunta alto. De hecho, muy alto. Nunca puede estar satisfecho: “En cada encuentro siempre hay alguien que quiere acosarme, y tengo que ponerle la mano delante… Si hubiera ido al Mundial y no hubiera ganado, lo habría hecho. eso.” “Bueno, no lo soy, he entrenado lo suficiente”, comencé a decir. Recuerdo que en los Juegos Olímpicos, después de la final de 100 m espalda, salí y dije “Yo”. Estaba mentalmente acabado“”.

Lea también: Jannik Sinner y “Poker Face”, el asesino de adultos húngaro: ¿Por qué tiembla Blue? READ La Juventus también gana en Verona: quinto seguido feo y de nariz corta, pero merece el tercer puesto con -2 sobre el AC Milan | primera página

En París competirá en “100 espaldasVen aquí 200 A ver si alguien es mejor en Settecolli que yo… entonces tal vez yo lo sea. 100 delfinesAunque siendo realistas mi objetivo es llegar a la final, así que veamos si tiene sentido. Finalmente, el Aprobar. ¿demasiados? El programa es ejecutable: después de los 100 m espalda, hay un día de descanso. La diversidad es mi vocación, pero en los Juegos Olímpicos probablemente sea mejor centrarse en las medallas. Hoy soy muy competitivo sólo en los 100 espalda y estamos trabajando en el resto. Altamente competitivo significa aspirar a alcanzar el máximo. En los 200 m espalda, si las cosas van como deben, no terminaré primero, ahí está el húngaro Porque: Hay una gran diferencia entre intentar conseguir una medalla y ganar. Es completamente diferente mentalmente”.