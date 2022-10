Posibles alineaciones – 8 ^ Serie A, último en vivo: Dudas en el centro del campo de la Juventus

posibles formaciones

Aquí está la última actualización de la octava jornada de la Serie A, recogida por los periodistas de TMW:

¡Artículo en actualización!

Nápoles Turín – 3-1

6′ Anguissa (N), 12′ Anguissa (N), 37′ Kvaratskhelia (N), 44′ Sanabria (T)

Nápoles (4-3-3): Merritt; Di Lorenzo, Rahmani, Kim, Mario Roy (Calle Oliveira 35′); Anguise, Lobotka, Zelensky (calle Ndombeli 15); Politano (23′ c. Lozano), Raspadori (15′ c. Simeone), Kvaratskhelia (35′ c. Elmas).

Entrenador: Spalletti.

Turín (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodríguez (40′ st Schuurs); Singo (40′ calle Karamoh), Lukic, Linetty (29′ calle Adopo), Lázaro (29′ calle Aina); Miranchuk (23′ calle Radonjic), Vlasic; Snapria.

Entrenador: Yorick.

Entre Roma – 1-2

30′ Demarco (I), 39′ Dybala (Derecha), 30′ Conjunto Smalling (Derecha)

En el interior (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni (36′ Gosens); Dumfries (36′ St Bellanova), Barilla, Aslani (33′ Mkhitaryan Street), Calhanoglu (33′ Correa Street), Demarco (43′ Carboni Street); Dzeko, Martínez.

Entrenador: Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Selleck, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Dybala.

Entrenador: Mourinho.

Empoli Milán 1-3

34′ calle Rebic (M), 47′ calle Bajrami (E), 49′ calle Ballo-Touré (M), 51′ calle Leao (M)

Empoli (4-3-1-2): diputado; Stojanovic, de Winter, Luberto, Baresi; Grassi (47′ Marin), Haas (38′ c. Cambiaghi), Henderson (13′ c. Bandinelli); Pjaca (13′ calle Bajrami); Lammers, Satriano (38′ Calle Destro). Entrenador: Zanetti.

Milán (4-2-3-1): Tatarusano; Calabria (39′ Kalolo), Kiere (28′ Dest Street), Tomori, Palo Toure; Tonali, Bennacer; Saelemaekers (32′ Krunic), De Ketelaere (28′ Brahim Diaz), Liao; Giroud (Calle Rebek, 28). Entrenador: Bewley.

LAZIO-SPEZIA – Domingo, 2 de octubre, 12.30, Estadio Olímpico

Lacio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patrick, Romagnoli, Marosic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Constant (Pedro), Zakani.

Entrenador: Sarri.

especias (3-5-2): Dragovsky; Ampadu, Cuyure, Nicolaou; Holm, Ellertsson, Borabiah, Agudelo, Bastogne; Jessy, abajo.

Entrenador: Guti.

LECCE-CREMONESE – Domingo, 2 de octubre, 15:00 h, Via del Mare

LECCE (4-3-3): Halcón; Gendry, Baciruto, Umtiti, Pezzella; Bystrovich, Hjulmand, González; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Entrenador: Baroni.

generoso (3-4-2-1): Radu: Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Meité, Ascacibar y Valeri; Zanimacchia, Buonaiuto; Okereke.

Entrenador: Alvini.

Sampdoria Monza – Domingo 2 de octubre, 15:00 horas, Estadio Ferrari

sampdoria(4-3-1-2): Odero; Berezinsky, Ferrari (Murillo), Cole, Augello; Rincón, Villar, Vieira (Djuric); Saberi. Gabbiadini, Kabuto.

Entrenador: Giampaolo.

Monza (3-4-2-1): de Gregorio; Ezo, Marie, Calderola; Ciurria, Sensi, Rovella y Carlos Augusto; Pessina, Caprare; Motta Carvalho

Entrenador: Palladino.

SASSUOLO-SALERNITANA – Domingo 2 de octubre, 15:00 horas, Estadio Mabe

Sassuolo (4-3-3): consejos; Tolgan, Ehrlich, Ferrari, Rogerio; Frattisi, Maxime López, Thorstedt; Laurentè, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Entrenador: Dionisio.

salernitana (3-5-2): Sepp, Bronn, Danieluke, Lovato; Matzucci, Vilhena, Maggiore, Coulibaly, Candreva; Piatek, Bonazoli.

Entrenador: Nicolás.

ATALANTA-FIORENTINA – Domingo 2 de octubre, 18:00 horas, Estadio Joyce

atalanta (3-4-1-2): Sportello; Toloy, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinowski, Ederson; Hoglund.

Entrenador: Gasperini.

fiorentina (4-3-3): Terracciano; Vamos, Milinkovich, Igor, Biraghi; Buenaventura, Mandrágora, Duncan; Icony, Cabral, Sutil.

Entrenador: italiano.

Juventus Bologna – Domingo 2 de octubre, 20.45 h, Estadio Allianz

juventus (4-4-2): Schechesney; di Siglio, Bremer, Bonucci, Danilo; McKinney, Locatelli, Rabiot, Kostik; Milik, Vlahovic.

Entrenador: Allegri.

Bolonia (4-3-1-2): Skorubsky; de Silvestri Bosch, Locomo, Lycogiannis; Medel, Scotten; Orsolini, Soriano, Sansoni; Arnautovic.

Entrenador: Mota.

HELLAS VERONA-UDINESE – Lunes 3 de octubre, 20.45 h, Estadio Bentegoudi

Hellas Verona (3-4-2-1): Montepo; Henn, Gunter, Ceccherini; DePauli, Tamese, Veloso, Lazovic; Verdi, Hrustic Henry.

Entrenador: Cioffi.

Udinese (3-5-2): silvestri; Picao, Bigol, Nihuen-Pérez; Pereira, Lovric, Wallace, Makingo, Odoji; Deulofeu, Peto.

Entrenador: Sutil.