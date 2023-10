Milán, Juventus y Allegri: Ganar no cambia nada y el objetivo es la Champions

El técnico de la Juventus elogió a su equipo tras la victoria sobre el Milán (“En la primera parte no encajamos nada”) pero reprendió al equipo por gestionar su superioridad numérica: “Contra un equipo de 10 jugadores, hay que convertir el campo en un aeropuerto: los que pasan por un parquímetro me vuelven loco”. Sobre los goles tras el éxito en el enfrentamiento directo: “Nada ha cambiado. Tenemos que llegar a la Champions”.

“ El fútbol se compone de aros. Una brillante jugada de Kane provocó la expulsión de Thiaw. Los chicos fueron tan buenos que sólo puedo agradecerles. Ha pasado mucho tiempo desde que vencimos al Milán”, dijo Massiliano Allegri después de la victoria por 1-0 en San Siro que dejó a la Juventus -2 en la cima. “Esta victoria nos da una dimensión diferente. Sólo si somos conscientes de dónde debemos mejorar Es decir, la etapa de controlar el balón, sin forzar el juego, pero sí yendo definitivamente. Esta noche disfrutamos de la victoria del equipo y del sufrimiento habitual de la Juventus”. Sogli Objetivos Desde la Juventus, Allegri no cambia su estribillo incluso después de ganar un partido directo: “La clasificación ahora no importa; Lo único que importa al final es estar entre los cuatro primeros. . ¿Qué pasa si espero estar a -2 del primer lugar hoy? 20 puntos después de 9 partidos significan más de 2 puntos de media por partido, y eso nos llevará a la Champions…”

Sin chaqueta y corbata: por eso

Terminó sin chaqueta ni corbata., fue expulsado al banquillo al final del espectáculo y estaba muy enfadado con su equipo que seguía ganando en San Siro al Milán. Al final del partido, Allegri también explicó por qué estaba enfadado: “Si juegas contra un equipo de diez jugadores, tienes que ampliar el campo y convertirlo en un aeropuerto: tienes que hacer pases más largos y terminar el partido con seguridad. no puede hacer pases cercanos o contradictorios. Esos pasos de tres pies me vuelven loco En esas situaciones… Sin embargo, el equipo hizo un gran partido, defensivamente en la primera parte no concedimos nada contra el Milán”.