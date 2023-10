“Immobile y Lazio me dan coraje”

¿Hay también otros italianos en el ejército israelí?

“Sí, los hay. Conozco personalmente a tres de ellos, pero ahora están en otros campos y no están conmigo aquí”.

¿Qué es para usted la Lazio, especialmente en este momento?

“Para mí, la Lazio no lo digo todo, pero casi, crecí en el Olímpico con mi padre, tenía un abono y tengo un tatuaje de la Lazio y Emmobile en la pierna. Todos los años puedo ir. al estadio.” El estadio para ver y disfrutar a mi equipo Lazio, es lo único que me da tranquilidad y me aleja un poco de la realidad.“.

¿Qué opinas de la situación de Immobile y de la posibilidad de que abandone la Lazio?

“Tengo su nombre y su número tatuados en la pierna. Es la persona que más me apasionó por este deporte, de verdad y nunca podré dejar de agradecerle. Entiendo que lo que dijeron le molestó un poco”. No hay aficionados, no se puede criticar a alguien que ha hecho tanto por esta camiseta. Pero espero que solo sean cosas dichas así y que vuelva sobre sus pasos porque no estoy mentalmente preparado para despedirme de ella”..

¿Cuándo volverás a Roma?

“Vuelvo a la Roma en función de los partidos allí. La última vez jugué contra la Lazio, el Bolonia, la Lazio y el derbi. Ahora planeo ir a Madrid para enfrentarme al Atlético de Madrid y a la Lazio si la situación se calma. Ya tengo la oportunidad”. Billetes de avión y todo, espero poder ir. En el torneo, obviamente me gustaría ver el derbi, el partido más importante, y algún día estaría feliz de ver a la Juventus y a la Lazio en Turín. Nunca había visto algo así mientras estuve allí. Creo que la Lazio es el amor más puro de mi vida y estoy muy orgulloso de mis colores..

¿Hablas de la Lazio con otros militares?

“Francamente, a otros soldados del fútbol italiano no les importa. El fútbol italiano ha disminuido mucho y los europeos ya no nos miran como antes. Aquí en el ejército hay aficionados de casi todos los equipos, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City y muchos otros. Incluso entre nosotros hay un poco de burla y disfrutamos burlándonos el uno del otro”.

¿Puedes seguir a la Lazio desde el frente y estar al tanto de las últimas novedades?

“Puedo seguir los partidos desde aquí cuando puedo, los miro, tal vez no durante 90 minutos, pero a menudo logro hacerlo”..

¿Te gustaría recibir un mensaje o regalo de un jugador?

“Por supuesto que me encantaría recibir un regalo o un estímulo de alguno de los jugadores. Cualquiera estaría bien, y si tuviera que expresar mi preferencia, Immobile tiene mi corazón, o Luis Alberto, el mago. Él ha entretenido”. “Yo mucho por tantos. “Sólo puedo agradecerles. Me reconfortan simplemente jugando bien y marcando para nosotros”..

¿Por qué toda esta pasión?

“Mi padre asistió a todos los partidos en el estadio y a los partidos fuera de casa. Crecí en el estadio y tengo un tatuaje mío y de mi padre fuera del estadio, con una bandera de la Lazio en la mano, y tengo un Camiseta de Immobile con el 17 y debajo la inscripción ‘De padre a hijo’. Estoy muy apegado a los valores que lleva este equipo”..

Pero hay algo que no te gusta…

“Si tengo que ser honesto, ir al estadio se ha vuelto un poco molesto, porque siempre he sido de la Lazio y creo que no hay amor más puro que ese por la Lazio, pero últimamente han empezado a hacer muchas cosas. ” “Cánticos contra nosotros (los judíos, editor). Espero que este artículo abra los ojos a todos porque es realmente malo ir al estadio y escuchar tus curvas insultando tu religión durante 90 minutos”.