Peligros ocultos y cómo evitarlos

En los últimos años, las bonificaciones a la construcción han incrementado considerablemente las obras de renovación. En Italia nunca se había visto un número tan elevado de viviendas en proyecto gracias, entre otros, a los incentivos que ofrecen Superbonus y Bonus Fachadas. La termosfera es una de las intervenciones más extendidas y de las que más beneficios pueden aportar en términos de ahorro energético. Pero una cantidad tan grande de trabajos puede haber perdido calidad, lo que aumenta los riesgos: las consecuencias para la seguridad son potencialmente catastróficas. Entre estos, de hecho, está el riesgo de incendios, pero también hay circunstancias que podrían conducir a nuevas intervenciones y, por lo tanto, a nuevos gastos. Today.it solucionó el problema gracias a las aportaciones de Confedilitzia y Cortexa para entender sus causas y consecuencias.

porque abrigo

La termoesfera es una de las intervenciones imprescindibles para alcanzar el Superbonus y es una de esas intervenciones conocidas como ‘driveing’, es decir, que te permite activar la instalación a la que puedes conectar otras acciones de ahorro energético, como las placas fotovoltaicas. 110 por ciento Superbonus nació para cambiar la cara de las viejas e ineficientes acciones inmobiliarias italianas, pero sabemos que no salió como se esperaba: en general, los bonos de construcción deterioraron las cuentas del estado para la renovación de solo un pequeño porcentaje de edificios y por lo tanto, produce resultados mínimos en relación con el objetivo de medición, la eficiencia energética.

El cerramiento es una de las intervenciones más realizadas con Superbonus y permite mejorar significativamente la clase energética del edificio, junto con otros elementos como la grifería. Además de ahorrar energía, el aislamiento también contribuye a la habitabilidad de un edificio, ya que lo aísla del ruido exterior y aumenta su valor económico. a Eneas, El aislamiento es “sin duda la solución más eficaz para aislar bien un edificio”.

El revestimiento se aplica directamente sobre la fachada del edificio y suele consistir en paneles aislantes y otros componentes como revestimientos y fijaciones. Además de las ventajas antes mencionadas, si el trabajo de aislamiento se realiza como debe ser, el plazo de garantía es de al menos 25 años. Un estudio realizado por el consorcio Cortexa, que reúne a las empresas más importantes del sector del aislamiento en Italia, confirma que esta es la intervención más implementada con Superbonus. Idealmente, el abrigo es la intervención perfecta: pero pasar al nivel práctico oculta las trampas.

Abrigo y problemas

Extender el pelaje puede resultar en peligros inesperados. La instalación del sistema de aislamiento debe cumplir con la legislación vigente y los materiales deben poseer una certificación precisa. Si el trabajo no se lleva a cabo de manera práctica, pueden surgir problemas: ¿Cómo puede suceder esto?

El consorcio Cortexa entrevistó a más de 500 planificadores para “la encuesta más grande jamás realizada en Italia sobre la eficiencia energética de los edificios”. Las respuestas muestran algunas críticas a algunos de los trabajos realizados con Superbonus, especialmente en lo que respecta a la capa térmica. De hecho, la calidad de las intervenciones de reurbanización energética se ve “comprometida por la entrega de productos ensamblados en el sitio de construcción”, y por lo tanto no son “sistemas de revestimiento exterior suministrados en forma de kit por un solo fabricante, sino como materiales de diferentes orígenes agrupados y sin certificados ETA – cualquier Evaluación técnica europea – y la marca CE.

De hecho, es necesario entender el revestimiento como un “sistema constructivo”: la certificación de los componentes individuales no es suficiente, sino que también es necesario considerar cómo los diferentes materiales coexisten e interactúan entre sí. A ello se sumaba la “inexperiencia y falta de preparación de los postulantes” y la “complejidad organizativa de los bonos de la casa y los constantes cambios que había que implementar y gestionar”. Solo el 44 y el 31 por ciento de los entrevistados afirmaron conocer las normas de diseño e instalación del sistema de aislamiento térmico.

Además, la calidad de las intervenciones se ve afectada por la falta de “proyectos de detalle”: el 41 por ciento de los entrevistados afirmó que, cuando trabaja como director de obra, rara vez recibe un proyecto detallado de un sistema de aislamiento externo. Esto obliga al contratista a encontrar “soluciones” en el sitio, poniendo el proyecto en riesgo de cometer errores graves. A este problema se suma la falta de empresas e implementadores especializados y la dificultad de encontrar sistemas certificados que sean suministrados en kits por un solo fabricante (46 por ciento).

En general, la gran mayoría de los entrevistados se quejan de que es más complicado “por los constantes cambios regulatorios y factores desconocidos que han sacudido el mercado, como el credit waiver”. Estos problemas críticos pueden causar problemas con el éxito del abrigo, lo que genera nuevos gastos pero también situaciones peligrosas.

¿El abrigo aumenta el riesgo de incendio?

Algunas noticias han levantado sospechas sobre el riesgo de incendio asociado con la manta térmica. Mientras tanto, hay que decir que el material del abrigo está provisto de certificados de lucha contra incendios, como exige la ley.

Como decíamos antes, el problema surge cuando se considera el abrigo como un elemento aparte: “Después de que se produjeran incendios en algunos edificios, el legislador dio al proyectista la responsabilidad de no permitir que se produjeran incendios en el edificio y de asegurar la salida en caso de incendio. peligro – dijo a Today.it Lorenzo Balsamelli, ingeniero de coordinación técnica de Confedilizia -.. El problema es la composición de los materiales, que se entiende como un sistema. Es imposible que una capa de lana de vidrio se incendie, pero otros materiales pueden cúbralo, podría ser inflamable y reaccionar con los del abrigo”.

El incendio que destruyó un rascacielos londinense en 2017, la Torre Grenfell, presenta estos riesgos. El material que cubría la fachada, no el revestimiento, hizo que el fuego se extendiera y luego se desintegrara y provocara una lluvia de escombros en llamas que atraparon a los vecinos. Hay certificaciones en Italia, pero “muchos ignoran las directivas de ETA y no comprueban que el sistema de aislamiento no se apague en caso de incendio: la certificación debe hacerse como un sistema -dijo Balsamelli-. Con una gran burbuja de 110 por ciento falta de profesionalismo. Hay pocos consultores de incendios, solo se los designa en grandes obras de construcción con grandes equipos profesionales. Los consultores de incendios son raros “.

El otro problema es la falta de percepción profesional -y por tanto económica- de un consultor de incendios, hecho que resta atractivo a la figura: “Nadie espera un servicio profesional como consultor de incendios: no hay que pagar honorarios por la actividad, creer erróneamente que el proyectista y el director de obra están creando soluciones con materiales contraincendios.” de manera independiente”, dice el ingeniero de Confidilizia.

“Es como si a partir de mañana todos los agricultores comenzaran a producir lino sin saber nada al respecto”.

Estos problemas afectan principalmente a las obras de construcción más pequeñas, aquellas “a partir de un millón de euros o menos: es difícil tener un consultor para la prevención de incendios, y hay quienes no quieren recibir salarios más bajos o incluso el número no se espera – confirma Balsemili – el problema es de carácter natural Informativo: A veces no se entiende que seguir las pautas no es suficiente, se necesita un asesor de incendios. Superbonus introdujo funciones que presuponen cierta profesionalidad y que, sin embargo, no estaban muy extendidas antes de su llegada. es como si todos los agricultores comenzaran a producir lino haciendo subsidios sin saber nada al respecto. Y esta burbuja ha obligado a mucha gente a trabajar en cosas que no saben”.

Los datos de Confedilizia confirman la falta de interés por las normas contra incendios: “De las 2.000 a 3.000 solicitudes de asesoramiento que llegan a la oficina más importante de Confedilizia -la de Turín-, muy pocas son sobre prevención de incendios: estamos en el orden de las unidades. Prevención no genera ingresos, no atrae”, como admite Balsamelli.

Por último, al peligro de incendio hay que sumar también el peligro de moho y humedad en la casa, que pueden acarrear molestias y multiplicar el gasto. La razón es la misma: “percepción incorrecta” causada por habilidades deficientes. ¿Qué pasa con los controles? No están ahí, solo llegan en caso de problemas, que como hemos visto, en algunos casos pueden ser llamas. Además del agujero en el presupuesto estatal, pronto podremos ver más daños de Superbonus.

