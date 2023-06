MachineGames: además de Indiana Jones, puede haber otro juego sin anunciar

Parece que juegos de maquinas Usted puede estar trabajando en un nuevo juego Aún no anunciado Así es Indiana Jonesque ni siquiera sería Wolfenstein, según lo que surgió de la investigación realizada por la cuenta regular de Twitter Timur222, que ahora se especializa en currículos y documentación en línea.

En este caso, la información no se extrae directamente de un plan de estudios encontrado en línea, sino de una indiscreción contada por un desarrollador anterior al equipo en cuestión. Según el tweet, este ex miembro de MachineGames había revelado que el equipo está trabajando en un juego misterioso que aún no se ha anunciado, junto con el ya conocido Indiana Jones.

Luego, Timur222 volvió al tema respondiendo algunos de los comentarios y agregando ese juego misterioso. No sería Wolfenstein 3Como muchos han asumido dado el trabajo anterior del equipo.

Así que sería otro título sobre el que es difícil especular en este momento. MachineGames es un equipo que forma parte del grupo Zenimax Bethesda, que se ha convertido así en first party Estudios de juegos de Xboxpero no se incluyó en las presentaciones de Xbox Games Showcase 2023.

Muchos esperaban algunas actualizaciones sobre Indiana Jones, pero el proyecto aún está completamente envuelto en misterio e incluso esta última oportunidad no se aprovechó para comunicar algo nuevo al respecto, por lo que tendremos que esperar para saber más.