Phil Spencer ha sido defendido por el ex Blizzard Mike Ybarra ante el cierre de algunos Xbox Game Studios

Ex director de microsoftasí como el ex presidente de Blizzard mike ybarraDefendió públicamente al jefe de la división de juegos de Microsoft Phil SpencerSeñalando que seguramente se verá afectado a nivel humano por la decisión tomada de cerrar muchos estudios de juegos de Xbox y, por tanto, no merece las críticas que está recibiendo.

“Veo muchas críticas dirigidas a Phil por los anuncios de Xbox de hoy”. Pero lo conozco y sé por lo que probablemente esté pasando”, comenzó Ybarra en una publicación sobre Ed.

No intento defender las decisiones tomadas. Creo que todos nos encontramos en situaciones difíciles e inesperadas (ciertamente yo también). es parte de un trabajoAsí como asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos. Pero es una buena persona y se preocupa profundamente por el proceso creativo y los desarrolladores. Esta es mi experiencia directa. He trabajado estrechamente con él durante más de 8 años y lo conozco desde hace más de 24 años”.