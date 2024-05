El pescador comenzó a alegrarse al darse cuenta de lo que había pescado.

Una sesión de caza tan sorprendente que el cazador se puso a gritar al ver el fruto de su trabajo. Averigüemos qué es.

La pesca es una actividad que muchos disfrutan y otros asustan. Hay que tener mucha paciencia y también estar preparado para cualquier cosa y, sobre todo, no ser especialmente quisquilloso. Porque el mar también puede traerte cosas que te puedan asustar. Como en la historia de hoy.

El cazador empezó a gritar, por eso

Cualquiera que disfrute de la pesca vivirá al menos una vez una experiencia inolvidable. El mar es tan vasto que a menudo puede presentar sorpresas inesperadas, a veces criaturas particularmente extrañas, nunca antes vistas y, a veces, peligrosas.



El héroe de esta historia se llama. Oscar LundahlEs un joven pescador noruego. El joven trabaja para Pesca en el Mar del Norte Como guía y el día que ocurrió este incidente se encontraba realizando una agradable sesión de pesca en la zona de Andoya de la isla.

Un día de pesca que nunca olvidará. El pescador empezó a gritar cuando se dio cuenta de lo que había pescado. Algo verdaderamente increíble y francamente inquietante.

Pez de aspecto inquietante

Lundhal admite que se asustó mucho cuando vio aparecer este pez. Una criatura que nunca había visto antes, con ojos enormes, ciertamente desproporcionados con los de un OVNI, con algo que no se parecía en nada a la aleta de un pez.

Ciertamente esto no era lo que Lundall esperaba, ya que salió a buscar fletán azul. Esta especie, aunque rara, es fácil de encontrar en la comarca de Andoya. Para recibir al inesperado invitado, el niño tuvo que utilizar 4 ganchos y armarse de paciencia. El pez alcanzó una profundidad increíble.

¿De qué está hablando? Su nombre parece ser el de pez rata, que se parece remotamente a un tiburón. Los científicos lo llaman Quimeras monstruosas LinneoEn honor al mítico monstruo con cabeza de león. Los peces rata suelen vivir en aguas profundas y rara vez se capturan. Y también porque su apariencia definitivamente aterroriza a cualquiera que se encuentre con él.

El propio Lundhal reveló su admiración, creyendo haber atrapado una criatura prehistórica. Sólo fueron identificados gracias a la intervención de un amigo que sabía bien lo que acababan de recoger.

¿Son peces peligrosos? Aparentemente no, no tienen ningún interés en el contacto humano o la agresión. Lamentablemente el ejemplar fue capturado él no sobrevivió Debido al cambio brusco de presión desde una profundidad de 800 metros hasta el barco. Entonces el joven pescador decidió cocinarlo. Parecía una pena desperdiciarlo, así que él y su amigo decidieron freírlo. Parece que el bacalao está más sabroso.