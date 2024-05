Ford confirma: centrarse en salir de la producción en 2025 | Facebook – Noticias

Son varios los fabricantes de automóviles que poco a poco están frenando sus planes de eliminar de la gama los modelos de combustión interna. También se ha hablado Ford Focus, Cuya fecha de despedida está fijada para el próximo año. Y así será: el fabricante de automóviles Blue Oval ya lo ha hecho Cierto Los planes anunciados en 2022 son cerrar la línea de producción del Focus en Saarlouis, Alemania, a mediados del próximo año.

Adiós Ford Focus

Como informa Autocar, Ford no ha logrado encontrar un comprador para el sitio, pero el presidente europeo, Martin Sander, dijo a la compañía el no tiene un plan Ampliar la producción de foco más allá de un plazo ya establecido. Volkswagen, Mercedes y Renault: muchos fabricantes de automóviles están reconsiderando su estrategia de electrificación. Ford no: el propio Sander confirmó que la marca americana sigue comprometida con esto Recoge modelos de hielo Y concéntrate en pasar a la electricidad pura.

La electricidad es el futuro.

“Pensando a largo plazo, todavía creemos firmemente en ello. Los coches eléctricos serán el futuroEn este sentido, veremos un aumento significativo en los volúmenes. – Comentario – A finales de este año tendremos una gama completa de vehículos eléctricos, tanto en turismos como en nuestra línea de negocio de vehículos comerciales, y somos lo suficientemente flexibles para adaptarnos a la demanda del mercado. Durante los próximos dos años tendremos una amplia variedad de opciones. Básicamente, nuestros clientes tendrán La capacidad de elegir Que quieren ellos.”

No sólo SUV eléctricos

A los ojos de muchos fabricantes de automóviles, lo eléctrico es sinónimo de coches más grandes, en la mayoría de los casos SUV. Ford solo está parcialmente de acuerdo: el fabricante de automóviles Blue Oval así lo sugirió Coches más pequeños No es improbable y ya ha sugerido que en el futuro ofrecerá coches eléctricos pequeños en Europa. Junto a su familia de SUV eléctricos.