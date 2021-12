¿Se revela una fuga de juegos gratis para el 30 de diciembre? Trilogía conocida – Nerd4.life

Tienda de juegos épicos Sigue regalando juegos esta Navidad y parece que también ha revelado una nueva filtración. Juegos gratis el 30 de diciembre de 2021, que pertenecería a una trilogía, según la filtración, es decir Tomb Raider: la última trilogía de supervivientes.

Este es el Grupo entero Una nueva trilogía de las series Crystal Dynamics y Square Enix, que contiene el reinicio de Tomb Raider de 2013, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, todo en cada uno edición definitiva, tan completo con todas las diversas expansiones y archivos adjuntos, con el primero de los tres en lanzamiento con actualizaciones de “próxima generación”.

Al contrario de muchas filtraciones que surgieron en los últimos días y que luego resultaron ciertas, como las de los juegos gratuitos el 27, 28 y 29 de diciembre de 2021, esta no proviene de Dealabs sino de una fuente menos confiable, sin embargo, fue relanzada por Shiina. en Twitter, que es una cuenta generalmente destinada a desarrollos en Fortnite y es completamente segura en esta región y, por lo tanto, puede tener enlaces con Epic Games Store y, por lo tanto, puede tenerse en cuenta.

Por lo tanto, Tomb Raider: The Ultimate Survivor Trilogy podría ser un regalo de Epic Games Store el 30 de diciembre de 2021, a la espera de nuevas confirmaciones. Mientras tanto, les recordamos que Mages of Mystralia es el juego gratuito hoy, 27 de diciembre de 2021.