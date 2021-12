Qué jugar en su nueva PS5: juegos que no debe perderse para aprovechar al máximo la consola de próxima generación

Además, no debemos olvidar que Ratchet & Clank Rift Apart no es solo un espectáculo técnico, sino ante todo Buen juego de aventuras El cual, como es habitual, mezcla plataformas y combate, y amplía la narrativa de la saga con nuevos personajes, entre ellos el Lombax Rivet y el bot Kit, que acompañan al dúo histórico en los planetas antiguo y nuevo.

Como nos dijo Digital Foundry, Ratchet & Clank Rift Apart logra entregar gráficos que son intensos con efectos de partículas, elementos destructibles, trazado de rayos y rendimiento de granito. Además, todo esto sucede a gran velocidad, con cargas instantáneas entre entornos completamente diferentes. De hecho, el trabajo de Insomniac Games muestra cómo un SSD Lo que demuestra que la transición de PS4 a PS5 significa no solo algunas decoraciones de alta resolución y un par de polígonos de pantalla adicionales. El comentario reciente de Digital Foundry también es uno de los más convincentes: Ratchet & Clank Rift Apart es técnicamente superior a la película CGI de 2016, lanzada junto con el reinicio de la saga.

Después de todo, Ratchet & Clank Rift Apart fue votado como el mejor juego de gráficos de 2021 fundición digital , periódico especializado en análisis técnico del mundo de los videojuegos. La razón es casi muy clara. El trabajo de Insomniac Games es visualmente impresionante, sin importar lo que digan los críticos de los juegos animados. El nivel de detalle es extremadamente alto y no hay escasez de reflejos de trazado de rayos en tiempo real, con los que el operador puede tener dificultades para asegurarse de que prefiere la precisión y el rendimiento. Puedes jugar a 60 fps (un espejismo en PS4 a menudo) con trazado de rayos activo, algo que no todos darían por sentado.

¿El sabor de Play Game Pass? – Colección PS Plus



Logotipo del grupo PlayStation Plus

Cuando cambias de generación, no solo estás dando un salto adelante en términos de hardware y jugabilidad técnica. El cambio de paradigma tiene que ser aún más intenso, con nuevos servicios y funciones únicos que no ofrecía la generación anterior. Por eso, Sony, para darle más valor a la nueva consola, decidió presentar Colección PS Plus, que es una colección de juegos de PS4 que se incluyen constantemente en la membresía de PlayStation Plus.

Como sabes, los juegos “gratuitos” de PS Plus están disponibles mensualmente y solo se pueden canjear después de 30 días. Por lo tanto, si no es un suscriptor habitual, perderá la posibilidad de reclamar estos videojuegos. Por otro lado, la gama PS Plus es siempre accesible y prácticamente permite que el recién llegado disfrute bien 20 juegos de PS4, che incluyen tantissime exclusivo Sony (God of War (2018), Days Gone, Detroit Become Human, Uncharted 4 Fine di un ladro, inFamous Second Son, Bloodborne, The Last of Us Remastered, The Last Guardian e Ratchet & Clank), e giochi di terze parti (Crash Bandicoot N.sane Trilogy, Mortal Kombat X, Fallout 4, Final Fantasy XV Royale Edition, Monster Hunter World, Resident Evil 7 biohazard, Persona 5, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops III y Batman Arkhan Knight ).

Estamos hablando de la colección de juegos de mayor valor, con un precio máximo de 5 € al mes (trabajo anual). En resumen, es la mejor manera de revivir las obras maestras de la generación pasada y tener una idea muy simple de lo que pudo haber sido ”.Jugar Game Pass‘, que es una versión de Sony de un servicio de Microsoft.

La función Colección PS Plus está asociada con variedad: Encuentra peleas, disparos, aventuras en tercera persona, JRPG, mundo abierto o acción lineal, fantasía, ciencia ficción, realista, occidental, oriental, plataformas, terror y más. Es imposible no encontrar algo que se adapte a tus gustos.