Paola Perego La triste noticia llegó como un rayo del cielo: no pudo hacer nada para detenerlo

Paola Perego recibió una noticia muy triste que no esperaba. Esta vez no pudo arreglarlo.

Paola Perego es un rostro muy conocido de la escena televisiva italiana que a lo largo de los años ha conseguido transmitir muchas emociones a la audiencia. El año 2023 fue un año especial para la famosa locutora, quien subió a un escenario especial y lo celebró 40 años de carrera la televisión.

Su primera aparición en la pantalla chica se remonta a los años 80 cuando se convirtió… Portador Para la emisora ​​de televisión lombarda. Al año siguiente, en 1984, se trasladó a Fininvest y comenzó oficialmente su camino hacia el éxito y la notoriedad.

Después de un largo periodo en Mediaset, Paula volvió a la Rai y presentó “en tu lugar“Y la primera versión del reality show”.el topo“, gracias a lo cual alcanzó una fama sin precedentes.

A partir de ese momento, sus apariciones en televisión fueron cada vez mayores y entre los programas que condujo recordamos “Verissimo”, “Buona Domenica”, “Parliamone..” y “Al posto del cuore”. Actualmente, Perego es uno de Presencia constante Subordinar Fechas de opinión Continúa entreteniendo al público italiano.

Paola Perego, la enfermedad que le impidió hacerlo

Paola Perego es una presentadora de televisión de gran éxito, que ha conseguido un éxito tras otro a lo largo de su dilatada carrera. Pero lamentablemente también tuvo que lidiar con uno. Enfermedad oculta Lo que la obligó a ser contratada. Drogas a Más de 30 años.

El presentador sufre… Ataques de pánicoEs una enfermedad de la que rara vez se habla, pero que dejó a Paula viviendo en un estado de ansiedad constante. Perego, durante una entrevista realizada a monstruos“Ya no puedo soportar sentir esta ansiedad”, admitió deseo de morir. [..] En ese momento no entendían los ataques de pánico y me dijeron que no tenía nada. Nunca me pasó en vivo porque ya no estaba. Siempre lleno de drogas Un médico lo sigue. Muchas veces pensé que sería mejor morir. Pero también tenía miedo de morir”. Afortunadamente, hoy salí de esa situación y Logré superar esta pesadilla..

Paola Perego, consternada por la triste noticia

Paola Perego ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida a superar los obstáculos que enfrenta en su camino. Siempre ha sido amada por el público por la elegancia y gracia con la que conduce sus programas de radio. Desde 2021 participa en un nuevo proyecto de la Rai titulado “intercomunicador rai2“, junto a su colega Simona Ventura, que logró un gran éxito. Pero Paola Perego consiguió uno muy triste noticia.

Cuando se presentó la programación de la Rai el pasado mes de julio, se confirmó que el programa volvería a emitirse. Sin embargo, en los últimos días ha llegado un mensaje de que… episodio especial Programado para el 28 de diciembre Él era cancelado. Sería una elección triste porque Escasez de presupuesto Necesario implementar un spin-off navideño digno de mención. A pesar de todo eso, intercomunicador rai2 Fue reconfirmado para toda la temporada en el horario tradicional del domingo por la mañana.