DR Automobiles Groupe ofrece nueve modelos en el Dealer Day

Verona (Italpress) – Con motivo de los tres días dedicados a los operadores del sector automovilístico, el DR Automobiles Groupe presenta un avance de algunas de las series iniciales de las cuatro marcas EVO, DR, Sportequip y Tiger. Además de los EVO 3, EVO 5 y EVO 7, que ya están en la lista de precios, los visitantes del dealer day podrán admirar de cerca el nuevo EVO 6, que enriquecerá la gama EVO a partir de la segunda mitad de 2024. Líneas completamente renovadas respecto al anterior EVO 6. Sobre todo, es el perfil frontal, con su gran parrilla y sus estilizados grupos ópticos de iluminación, lo que distingue su apariencia. Las manijas integradas en las puertas delanteras y traseras ayudan a darle un diseño general muy limpio. En el habitáculo, muy espacioso y confortable, destaca el salpicadero con doble pantalla: la central de infoentretenimiento táctil (10,1 pulgadas) y la gran pantalla del ordenador de a bordo (10,25 pulgadas). El equipamiento estándar es muy rico. La verdadera ventaja es el gran techo panorámico. Con una longitud de 4,6 metros y una distancia entre ejes de 2,7 metros, está propulsado por un motor turbo de gasolina (o gasolina termohíbrido/GLP) de 1,5 litros con inyección directa, de 177 CV y ​​acoplado a una caja de cambios DCT de 7 velocidades. Está equipado con varios sistemas de asistencia a la conducción, incluido un sistema de seguridad activa para evitar colisiones frontales y laterales y un sistema de aparcamiento automático. Tres avances absolutos de la marca DR. En Verona hace su debut el nuevo DR 3.0 Executive, que complementará la versión existente del DR 3.0. Líneas y diseños interiores completamente renovados, más deportivos y atractivos. Sin embargo, nada ha cambiado desde el punto de vista del motor, y se mantiene el motor de gasolina atmosférico de 1,5 litros y 116 CV, también de gasolina/GLP. También hace su debut el motor DR 6.0 1.6 TGDI. La misma configuración y rico equipamiento de serie que los actuales DR 6.0 MT y CVT, pero con un turbo de gasolina de inyección directa (o gasolina Thermohybird/GLP) capaz de desatar 185 CV frente a los 154 de las actuales versiones 1.5 Turbo. Pero sobre todo, en Verona se presentó el DR 6.0 Hybrid Plug-in de 315 CV. Está propulsado por un motor de gasolina 1.5 turbo de 108 kW y dos motores eléctricos (uno de 55 kW y otro de 70 kW), alimentados por una batería de iones de litio de triple tecnología de 19,3 kWh, y tiene una autonomía total de 80 km. Dispone de tres sistemas de recuperación de energía durante la desaceleración. Además, los dos motores eléctricos también recuperan energía durante la frenada, dependiendo de la intensidad. En ambos casos, la energía mecánica se convierte en energía eléctrica capaz de recargar la batería. Pero las baterías también se recargan cuando el vehículo está estacionado o estacionado, con el motor de combustión en marcha y al ralentí. El sistema híbrido del DR 6.0 presenta diferentes modos de funcionamiento: con un motor eléctrico a bajas revoluciones y con carga de batería; Con ambos motores eléctricos a velocidad media, con la batería cargada; Autonomía ampliada, con dos motores eléctricos en serie, uno de los cuales recarga las baterías, a bajas velocidades y bajo nivel de carga del paquete de baterías; En paralelo con el motor de combustión y los dos motores eléctricos durante la aceleración; Con motor de combustión interna sólo cuando el nivel de carga de la batería es bajo y la velocidad es alta. Hay varios sistemas de asistencia a la conducción: control de crucero adaptativo, aviso de ángulo muerto; Alerta de colisión trasera. Alerta de colisión frontal; asistente de mantenimiento de carril en frenada de emergencia; Asistencia para cambiar de rumbo; advertencia de cambio de carril; Luz de cruce/luz de carretera inteligente; Alarma de apertura de puerta en caso de obstáculos; Asistente de viaje con detección de tráfico. Nuevas líneas, nuevos motores deportivos y nuevo equipamiento de serie para los nuevos Sportequip 6 y Sportequip 7 presentados en Verona. Anuncian la auténtica revolución que se producirá en el Sportequipe entre finales de 2024 y principios de 2025. Ambos están propulsados ​​por un motor 1.6 turbo de gasolina (en este caso también estarán disponibles versiones termohíbridas gasolina/GLP) con inyección directa de 185 CV combinados con una caja de cambios DCT de 7 velocidades. Diseño innovador y futurista del Sportequipe 6 (4,5 metros de largo, 2,7 metros de distancia entre ejes), gracias a que el frontal presenta unas luces diurnas muy finas a la altura del capó, mientras que el resto de grupos luminosos se concentran en la parte inferior para enmarcar la imponente parrilla. A los lados hay manijas de puerta retráctiles. También ofrece numerosas novedades desde el punto de vista del equipamiento interior con algunos elementos como la leva de cambio situada en el volante, la gran pantalla táctil en el centro del salpicadero, pequeñas pantallas en las puertas delanteras con información sobre el temperatura y nivel de partículas en el interior del habitáculo, y carga del teléfono. Refrigerador inalámbrico inteligente. Un poco más “clásico”, aunque completamente renovado, tanto en líneas como en equipamiento, es el Sportequipe 7. 5+2 plazas con una superficie de 4,7 m², muy confortable y con un interior especialmente elegante y refinado. Destaca el techo panorámico ultra ancho de 62 pulgadas. Una consola central suspendida integra la palanca de cambios y controles táctiles para el control del clima. Numerosos sistemas de asistencia a la conducción: control de crucero adaptativo, aviso de colisión frontal, trasera y lateral; Frenado de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, asistente de cambio de carril, advertencia de cambio de carril, luces de cruce/carretera inteligentes, asistente de viaje con detección de tráfico cruzado. Llantas McPershon multibrazo delanteras y traseras y llantas de aleación de 20 pulgadas para ambos modelos. El primer lanzamiento de la nueva marca del grupo, Tiger. Tras el anuncio hace unas semanas de la adquisición de la histórica marca inglesa en 2022, tres de los seis modelos de la colección se presentarán en primicia en Verona. Tiger Five es un SUV de 4,5 metros de largo. Está propulsado por un motor de gasolina 1.5 Turbo de 177 CV acoplado a una caja de cambios DCT de 7 velocidades. Podrás elegir entre tres modos de conducción: Estándar – Económico – Deportivo. Un diseño muy deportivo y atractivo, con un importante frontal, en el que destacan los faros con DRL y faros separados además de la gran parrilla. Llantas de aluminio de 20 pulgadas. Los interiores son muy exclusivos y combinan con el diseño exterior. En el salpicadero destaca una única pantalla de 20,5 pulgadas que incluye tanto el cuadro de instrumentos (10,25 pulgadas) como el sistema de infoentretenimiento (10,25 pulgadas). Tiger Six es un SUV de 4,6 metros de largo. Propulsado por un motor 1.5 turbo de gasolina de 174 CV con caja de cambios DCT de 7 velocidades, que en este caso también permite elegir entre tres modos de conducción diferentes: Eco – Comfort – Sport. En el diseño del Tiger Six destaca el frontal, aunque las líneas son generalmente más redondeadas y suaves que las del Tiger Five. También en este caso, la gran pantalla dual con un tamaño total de 24,6 pulgadas domina el salpicadero, entre el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento. Tiger Seven es un monovolumen de 7 plazas y 4,8 metros de largo. Con un diseño inusual y deportivo. También en este caso está el motor 1.5 turbo de inyección directa, que produce 177 CV, con caja de cambios DCT de 7 velocidades. El gran techo panorámico es una verdadera ventaja que permite a todos los ocupantes de este auténtico salón de viaje disfrutar de una amplia vista y disfrutar de la luz exterior. Suspensión delantera independiente MacPherson y suspensión trasera independiente multibrazo para los tres modelos. Foto: Oficina de Prensa del Grupo DR Automóviles (ITALPRESS). tvi/rojo 14-may-24 16:26