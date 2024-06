Híbrido y eléctrico bajo prueba

El nuevo Lancia Ypsilon está disponible con dos motorizaciones, una híbrida y otra eléctrica. Lo que sorprende positivamente de ambos es la configuración mecánica, que ha sido revisada en comparación con otros modelos de Stellantis que utilizan la misma plataforma CMP. En particular, era el camino. Ampliado en 24 mm En comparación con el Peugeot 208 GT, también se ha realizado una calibración de dirección específica y una configuración de suspensión diferente. Y también por el bajo centro de gravedad, especialmente en un coche eléctrico que tiene baterías debajo del coche. La dinámica de conducción definitivamente supera nuestras expectativas.. Ypsilon sigue los caminos establecidos con facilidad y siempre es seguro y preciso en sus entradas. Los sistemas de suspensión son un excelente compromiso entre deportividad y comodidad, porque son capaces de absorber bien los impactos en la superficie. el Modo de conducción Puedo cambiar el nuevo Epsilon Spirit: Normal, Sport y Eco son tres formas diferentes de entender el coche y la diferencia entre ellas se nota. En particular, el coche en modo Sport se ha vuelto más receptivo, ya sea en la versión híbrida o eléctrica. El Ypsilon puede ser una acogedora sala de estar o un pequeño y divertido auto, aunque nunca fue deportivo (al menos con los motores disponibles actualmente, el HF de 240 CV llegará en 2025). El híbrido está propulsado por un motor de tres cilindros y 1,2 litros. 100 CV Con tecnología híbrida suave de 48 V, además de una transmisión automática e-DCT de 6 velocidades. Funciona en modo eléctrico hasta el 20% del tiempo, lo que se acerca a un híbrido completo, y también es capaz de mover el coche únicamente en modo eléctrico. Tiene buena entrega y La interferencia de la parte eléctrica está bien coordinada con la parte térmica., aunque todavía es bastante tangible. El silencio es bueno teniendo en cuenta que es un 3 cilindros, sólo cuando pisas fuerte el pedal del acelerador el ruido del motor entra al habitáculo. Eléctrico, accionado por motor con 156 CV Y con 260 Nm de par, tiene más potencia y la diferencia se nota, sobre todo en aceleración y recogida. La autonomía declarada es de 403 kilómetros y existe la posibilidad de pasar del 20% al 80% de carga en 24 minutos. El silencio es muy alto, especialmente en la parte B. Asistente de asistencia al conductor Es de última generación y permite alcanzar el segundo nivel de conducción autónoma: su funcionamiento no requiere ninguna intervención significativa.