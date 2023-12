Gran Hermano, Boletas de calificaciones: Ricci y Varese como Anastasia y Genoveva (calificación 3), Mugenie Axe Strike (calificación 8)

Rosanna Fratello se cree Beyoncé (¡pero qué arrogante!): Rating 4 Una nueva entrada con sabor siniestro. Rosanna Fratello entró en la Cámara de Diputados hace sólo unos días e intenta, incluso antes de cruzar la puerta roja, avivar la vieja disputa entre ella y Loretta Goggi (que la otra parte claramente ha ignorado). Así, la cantante, mujer pero ciertamente no santa, decidió centrar su odio contra Beatriz Luzzi. La ataca porque no le gusta la Navidad (“No puedo permitir que denigre una festividad que tanta gente ama”, dice) y porque, en su opinión, iba a utilizar a Giuseppe Garibaldi para asegurarse la visibilidad y la dirección. prohibición. ¿E incluso si lo fuera? ¿Hasta cuándo será éste su trabajo? tal vez. En cualquier caso, Fratello asumió el papel de una espina clavada y no se echó atrás: “Tengo una carrera de cincuenta años y nunca he oído hablar de Beatrice ni la he visto en televisión. ¿Me estoy perdiendo de algo? No lo creo. La diferencia entre nosotros es que yo siempre hago notar, mientras que ella tiene que hacer todo lo posible para llamar la atención. “Entiendo por qué se comporta así, nadie la conoce realmente. “¿Nada menos? No es una casualidad, y de hecho hay más. En los últimos días, la cantante también se ha pronunciado contra Fiordaliso: “Está claro que He hecho más cosas que ella en mi carrera.” Un regalo del cielo en términos de dinámica, pero no sonó como si fuera Beyoncé. Indigerible.

Mugenyi y “Axe Strike”, al menos hay un comentarista real: Voice 8 Debe entregar su próximo libro a la editorial antes de fin de año. Esta es la excusa oficial con la que salió de la casa de Gran Hermano. Aunque el tiempo le abruma, siempre encuentra diez horas semanales para comentar desde el estudio cada episodio del “Padre de los Reality Shows”. Afortunadamente. Giampiero Mogini es el único comentarista real de esta edición. Para empezar porque contiene opiniones, no aportaciones de los autores. ¿No es así, Cesara Bonamisi? Preocupado por la dinámica del juego entre competidores tanto como por su propia voz, se sube a largas opiniones que nunca dejan de ir al grano. Lo que más impresiona es el de Rosanna Fratello: “Me parece inapropiado que alguien entre para encender dinamita, cuando no hay motivo para hacerlo. Dijo cosas vergonzosamente vulgares”. La rival no tiene tiempo de retroceder ante el ataque directo que continuamos, escribiendo sobre ella: “Dijiste que tenías una carrera, mientras que Beatriz no es nadie. Y lo que es más tiránico que eso, sólo hay un golpe de hacha”. hermano lo niega. A veces incluso niega que se llame Rosanna. Es lamentable que el clip mencionado por Mugenyi haya sido transmitido hace sólo unos minutos. Por tanto, la cantante ni siquiera tiene el valor de adherirse a sus propias opiniones. Y esto, si no hubiera sido por Mugenyi y su “golpe con el hacha”, no lo hubiéramos sabido. Tomemos nota. READ Hermosos avances estadounidenses: ¡Bill pone a Katie en problemas con Carter!

Mirko de Temptation Island acusa a sus antiguos amigos de “sabotearlo”: Rating 4- “Un hombre entre dos mujeres es como el salami”. Mirko de Temptation Island es tan aburrido y predecible que Cesara Bonamisi logró joderlo con una sola frase, hace unos episodios. Sorprendentemente, tras ser eliminada de la televisión en directo el pasado sábado, la veterana del reality de parejas en ruptura de Mediaset aún no ha superado la desgracia. Signorini, a pesar de que el público quería sacar al rival del juego, todavía lo trató como protagonista, dándole amplio espacio para enfrentarse a su ex novia Perla y a su ex novia Greta, ambas encarceladas en su lugar. Más que no poder realizar el sueño del amor con al menos una de las dos chicas, nos enfrentamos a la realidad de ser expulsados ​​muy mal de la casa de Cinecittà. Tanto es así que les lanzaron tal acusación a las señoras: “No vine a elegir, terminó arruinando mi viaje”. Ni siquiera se le ocurre sospechar que él solo arruinó este “viaje” mostrando el encanto de un abedul en pleno invierno y, lo que es más, no hay ningún remordimiento por parte de los espectadores.

Fiordaliso Suprema, huele a “actuación” (y tiene razón): 8,5 de valoración “Personalmente, una vez que puse un pie aquí, olvidé que tenía una carrera. Soy competitivo como todos los demás”. Fiordaliso ofrece una lección de humildad (y juego) a la obstinada recién llegada Rosanna Fratello quien, por derecho propio, se cree Beyoncé. Estaba claro que el reality intentaría generar hostilidad entre ambos, pero “Tía Fiorda” no acepta las provocaciones de la aspirante a competidora. Ni siquiera cuando esta última les confía a los prisioneros: “Obviamente he hecho más cosas que ella en mi carrera”. Cuando el malvado Signorini somete a Fiordaliso a semejante puñalada, el cantante se encoge de hombros y dice: “Me alegro por Rosanna, pero ¿qué me importa? ¡Bien por ella!”. La cosa no termina ahí, por supuesto. El competidor acusa a los nuevos participantes, Fratello y Sarah Ricci, de excesiva ferocidad y traspasa el velo de Maya, subrayando lo poco evidente: “Quienes han entrado ahora tienen una ventaja porque han podido seguir el programa desde fuera. Rosanna Ha sido bien recibido por todos, así que si “Beatrice ataca así es sólo porque sabe lo poderosa que es frente al público. Alfonso, ¿te lo puedo decir? Me huele a acto”. Para variar, no se equivoca. READ Resentimiento Sarah Altobello - Gran Hermano VIP

Sarah Ritchie y Massimiliano Varese como Anastasia y Genoveva: Calificación 3 “No soy yo quien debería agradecerle al Gran Hermano, sino el Gran Hermano quien debería agradecerme porque acepté estar aquí”. Después de semejante muestra de soberbia, era inevitable que Sarah Ricci encontrara a su media hermana en ese foco de ego tonto que llevaba el nombre de Massimiliano Varese. De hecho, la actriz y ex chico Karamba se parece exactamente a Anastasia y Genoveva, las hermanas no amadas de Cenicienta en la famosa película de Disney. Los dos forman un frente común contra Luzzi, que también es ex colega de Ricci en la serie Vivere. Durante su misa asignada en la que Beatrice se ve conmovida a trazar su “línea de vida”, Varys le susurra a su nuevo aliado: “¿Ves cómo lo hace la víctima? Es insoportable. Es bueno que hayas venido, de lo contrario, si yo fuera el único”. Si uno se fuera diciendo estas cosas, me considerarían machista”. Richie sonríe y asiente alegremente. Quienes sean como nosotros, nos amamos. ¿Hay algo más que pueda agregar? No.

Beatrice Luzzi grita: “¡Aquí la única persona que se utiliza soy yo!”: Voto nº 9 No es que necesites un título del CERN en Ginebra para aparecer como el más inteligente en esta edición de Gran Hermano. Como en todo lo anterior, al fin y al cabo. Dicho esto, Beatrice Luzzi ha seguido, casi en solitario, todo el reality show desde su fecha de inicio el pasado mes de septiembre. Lo hace con casi todos los presos, encabezados por Massimiliano Varese, en su contra. Incluso Rosanna Fratello, nada más entrar, la atacó y la acusó de “utilizar a Giuseppe Garibaldi”. Luzzi, a pesar de ser un gran jugador, no está de acuerdo y exclama: “¡En realidad, la única persona utilizada aquí soy yo!”. muy cierto. Cualquier prisionero con algún sentido del olfato le debe cada segundo de observación directa. La abeja reina de los reality shows, aparte del ya desaparecido triángulo del duelo en Temptation Island, no hay dinámica que no atraviese a Lozzie. Así, Fiordaliso la defiende con la espada desenvainada, Garibaldi considera oportuno inventar una relación inesperada, Sarah Ricci y Massimiliano Varese intentan sacarla de allí mediante calumnias y escaramuzas venenosas, Anita la acusa de celos y el guapo Vittorio se acerca a ella, permitiendo que un público De lo contrario podría estar enamorada de él. En resumen, todos intentan vampirizar algunos restos de luz reflejada en su interior. Mientras que incluso Signorini la regaña: “¡Deja hablar a Cesare, Beatrice, no podemos hacer que todo el programa gire sólo en torno a ti!” ¿Oh, no? READ Reseña honesta de Casino Winner, un casino para sentirse un verdadero ganador